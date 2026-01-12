Facundo Pons se despidió de Deportes Limache tras una gran temporada donde se consolidó como el goleador del equipo. Por lo mismo, son distintos los clubes que estarían sondeando al delantero para esta temporada.

El Tomate Mecánico vivió un complejo 2025 donde estuvo cerca de perder la categoría, logrando repuntar al final del campeonato. Pero también, cayó en la final de Copa Chile quedando sin opciones de clasificar a alguna de las competencias internacionales del 2026.

Los clubes que van por Facundo Pons

El club que se quedaría con los goles del delantero argentino es San Martín de Tucumán, según revela GN Noticias, donde señalan que el delantero ya llegó a la provincia para firmar su contrato y quedar bajo las órdenes de Andrés Yllana, el DT del equipo.

ver también Sigue el ejemplo de otra promesa en U de Chile: el nuevo club de Flavio Moya en primera división

Tras su excelente temporada junto al Tomate Mecánico, el jugador despertó el interés de distintos clubes, donde incluso hubo renovaciones concretas. “Le hizo una oferta y el atacante la está analizando con su entorno”.

Pero no sería el único, ya que Matías Solas reveló que La Serena también va por su fichaje. “Además, me agregan que tiene una oferta formal por parte de Ñublense y nada más que conversación con CDLS”.

El jugador se despidió del Tomate Mecánico tras una solida temporada. 10/12/2025 Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

La despedida de Facundo Pons de Limache

A través de sus redes sociales, el jugador confirmó que no seguirá en el club donde anotó 6 goles en 9 partidos jugados en la Liga de Primera. “Se termina el 2025 y me toca cerrar una etapa muy especial. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, empleados del club y a la hinchada por el cariño desde el primer día”.

“Defendí esta camiseta con orgullo y siempre dejé todo en la cancha. Me llevo recuerdos, aprendizajes y personas que van a quedar para siempre. Gracias por todo Deportes Limache y ojalá nos volvamos a encontrar”.

El 2026 del Tomate Mecánico

Pons no es el único jugador que se despidió de Limache, ya que también se confirmó la salida de Nelson Da Silva.

Publicidad

Publicidad

Pero, por otra parte, el club anunció los fichajes de Jean Meneses, Claudio González, Marcelo Flores, Yerko González, César Fuentes, Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Joaquín Montecino y Ramon Martínez.

Asimismo, el club renovó a Augusto Aguirre, Misael Llantén, Alfonso Parot y Danilo Catalán, mientras Matías Bórquez, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle tienen contrato vigente.