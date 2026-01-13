Este domingo, Universidad de Chile disputará su primer partido amistoso del 2026, cuando viaje hasta Concepción para enfrentar al cuadro argentino de Racing, en el que será el debut del nuevo entrenador Francisco Meneghini.

Será la primera oportunidad que tendrá la hinchada azul para ver en cancha a “Paqui”, y lo propio para el técnico, quien podrá ver en acción a gran parte de su plantel, lo que incluye a refuerzos. Sin embargo, no todos podrán estar en Collao.

El medio partidario La Magia Azul reveló que Meneghini ya tiene complicaciones para armar la formación titular de la U para enfrentar a Racing, pues una de sus figuras no podrá estar presente, quien más encima le dará una mano con los minutos Sub 21: el delantero Ignacio Vásquez.

U de Chile pierde a Vásquez para amistoso con Racing

La publicación indica que el extremo por izquierda presentó molestias musculares, propias de la pretemporada, en el último entrenamiento en Pirque y tras la evaluación del cuerpo médico, se le descartó para el viaje a Concepción.

“Vásquez sufrió una lesión durante estos días que lo saca del duelo ante La Academia de este fin de semana, justo cuando se perfilaba como titular ante la escuadra argentina“, revelan sobre el deseo que tenía “Paqui” para el amistoso de la U.

De todas formas, el medio aclara sobre el atacante que “de todos modos y para llevar calma a los hinchas y sus familias, no es de gravedad y tampoco se va a perder mucho tiempo de las canchas, aunque no podrá ver acción en el Estadio Ester Roa Rebolledo”.

Ignacio Vásquez se pierde amistoso de U de Chile con Racing por lesión (Photosport)

Los números de “Nacho” en 2025

Tras su estreno profesional en el 2024, la última campaña tuvo a Ignacio Vásquez lejos de tener oportunidades para sumar minutos. Es más, apenas sumó 205 en seis juegos, entre Liga de Primera y Copa Chile, sin goles y con una asistencia.

¿Cuándo juegan los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.

