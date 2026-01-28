En la U de Chile se abrió un debate en torno a los juveniles por la opinión que dio Marcelo Díaz en torno al regreso de Marcelo Morales. El lateral izquierdo será refuerzo de los azules y eso le generó una negativa opinión a Carepato, que lanzó sus pensamientos sin mucho filtro.

Por esa misma línea, Paqui Meneghini inició una especie de casting para los juveniles. Es necesario encontrar el contingente que sume los mil 890 minutos establecidos en las bases de la Liga de Primera. “Marcelo se preocupa mucho por los chicos. Les habla, intenta que mejoren”, dijo el DT del Bulla en Todos Somos Técnicos.

“Son un gran ejemplo con Charles (Aránguiz) y Edu (Vargas). Entrenan a tope, marcan un ejemplo con su presencia y su manera de entrenar. Los chicos que pueden aprender de ellos pueden hacer una diferencia importante”, fue el mensaje del ex DT de O’Higgins, Unión La Calera y Audax Italiano.

Marcelo Díaz junto a Flavio Moya, juvenil de la U de Chile que salió a préstamo a Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Siguiendo la línea de las variantes, es algo que tengo muy presente, quiero un equipo con variantes y eso puede permitirnos usar a distintos juveniles. Tenemos a Nacho Sáez, tenemos a Nacho Vásquez, el único extremo que tiene el plantel de jugar pegado a la raya y buscar el uno contra uno”, afirmó Paqui.

Ignacio Sáez, uno de los tres arqueros azules del primer equipo. (Andres Pina/Photosport).

Se refería al golero, quien tuvo una experiencia en Deportes Recoleta y otra en Deportes Concepción. Sáez tuvo minutos en el amistoso ante la U limeña. En tanto, Vásquez todavía negocia para renovar su contrato que vence en abril, pues conserva el cartel de jugador promisorio en la institución.

Ignacio Vásquez aún está bien considerado en el club. (Andres Pina/Photosport).

“Tenemos a Diego Vargas que está trabajando bien, lateral izquierdo que puede jugar de tercer central en línea de 3. Tenemos a Agustín Arce que tuvo experiencia internacional acompañando a la selección adulta”, expuso Meneghini, quien consolidó a Felipe Faúndez y Rodrigo Godoy en el Capo de Provincia.

Agustín Arce en acción por la U de Chile ante Magallanes. (Andres Pina/Photosport).

Paqui Meneghini alienta a los juveniles de U de Chile: “Esto es muy dinámico, saben que…”

La invitación quedó abierta para los juveniles de la U de Chile que no fueron nombrados directamente por el DT. “Hay otro grupo de chicos que vienen de atrás empujando, pero esto es muy dinámico. Jugaremos dos copas nacionales que tienen un reglamento especial con los juveniles”, anticipó Paqui Meneghini.

“Saben que deben estar preparados cuando les toque y en la posición que les toque. Cuando entreno un plantel los miro a todos e intento ayudarlos a mejorar a todos. Hay muchas veces que el equipo que uno imagina no termina jugando”, reconoció el entrenador de 37 años.

Manuel Mayo junto a Paqui Meneghini en la presentación del DT azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Prosiguió con sus argumentos en esta suerte de silla musical. “La competencia da mucha información, los estados de forma van cambiando y los chicos pueden irrumpir. Eso espero de un joven, que irrumpa y se gane el espacio”, sentenció Meneghini, quien prometió oportunidades para todos quienes lo merezcan.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Audax Italiano?

Universidad de Chile será local ante Audax Italiano este viernes 30 de enero a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

