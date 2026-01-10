La guillotina de Francisco Meneghini ha causado polémica en su llegada como entrenador de U de Chile. Es que a la incendiaria salida de Leandro Fernández, hay otros nombres que también dijeron adiós.

Jugadores como Sebastián Rodríguez, Ignacio Tapia y Gonzalo Montes son algunos de los cortados. Pero uno que tampoco iba a estar considerado se adelantó y él mismo adelantó que no quería seguir.

Según informó Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, Flavio Moya tomó la decisión de buscar continuidad en otro equipo para partir a préstamo en el 2026. Y rápidamente se movió para amarrar camiseta esta temporada.

Deja U de Chile y parte a un viejo conocido

Flavio Moya no sigue en U de Chile tras decidir buscar nuevos rumbos y continuidad. Desde Chillán avisaron que el canterano azul está cerca de timbrar su retorno a Ñublense, tras militar ahí en 2024.

Flavio Moya jugando por la U el 2025 /Photosport

“La fórmula que se analiza sería un préstamo con opción de compra obligatoria. Es decir, Ñublense estaría obligado a ejecutar la cláusula al final de temporada (con U de Chile)”, informó el medio Rincón del Rojo.

Moya vivió su mejor campaña en Chillán, con el equipo que alcanzó la final de Copa Chile el 2024. Por eso, las negociaciones para el préstamo con ejecución de compra acercan el fichaje al sur.

Moya y su gran año en Chillán

“Esta modalidad facilitaría la operación en el actual mercado de pases. En los próximos días podrían existir avances en las conversaciones para cerrar su llegada”, cerró el citado medio.

