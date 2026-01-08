Ñublense ha tenido ardua tarea en el mercado de fichajes y confirmaron a un defensor que jugó mucho tiempo en Colo Colo como refuerzo. Se trata de un jugador polifuncional, pues puede actuar de zaguero central o bien de lateral derecho.

Las referencias son para Felipe Campos, quien la pasada temporada jugó para Unión La Calera. De hecho, la versatilidad del futbolista de 32 años fue valorada por los Diablos Rojos. “Se unirá a la concentración de nuestro plantel en las próximas horas”, manifestaron en sus redes sociales.

Así las cosas, el Murci vestirá su sexta camiseta en el fútbol profesional: jugó en Palestino, en el Cacique, en Atlético Tucumán de Argentina y en Everton de Viña del Mar. Pero no fue el único que fue oficializado como refuerzo para el equipo adiestrado por Juan José Ribera.

Felipe Campos lucha un balón con Álvaro Ramos en un partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique. (Andres Pina/Photosport).

Otro que puso su firma para incorporarse fue un espigado delantero argentino que también tiene pasaporte italiano: un ariete que llega a préstamo desde Belgrano de Córdoba, aunque en la última temporada se desempeñó en Aldosivi de la primera división de Argentina.

Se trata de Franco Rami, quien mide un metro y 93 centímetros y se suma al club para cubrir la baja de Gonzalo Sosa, quien pasó a Deportes Limache. El ariete ya está a las órdenes del Coto Ribera en la pretemporada y espera engrosar su registro de 2025: en 19 partidos jugados por el Tiburón de Mar del Plata anotó tres goles.

Franco Rami lucha un balón con Alan Velasco en La Bombonera en un partido entre Boca Juniors y Aldosivi. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con este panorama, el ex Colo Colo Felipe Campos y Franco Rami aumentan la lista de incorporaciones en Ñublense, que no es primera vez que apuesta por un espigado atacante argentino de nacionalidad italiana. Ya lo había hecho con Pío Bonacci, aunque esa contratación no tuvo mucho rédito.

En el ítem refuerzos, la escuadra de Chillán ya tiene varios confirmados: Joaquín González, quien arribó desde Curicó Unido. Otro que llegó desde la Primera B fue el zaguero central Carlos Salomón, de muy buena campaña en Deportes Copiapó durante 2025. Hernán Muñoz, un avezado arquero, tendrá otra oportunidad en Chillán. Manuel Rivera regresó de su cesión a Deportes La Serena y continuará en la región del Ñuble.

Y en las renovaciones hubo varios que pusieron la rúbrica: el argentino Pablo Calderón y su compatriota Gabriel Graciani, por ejemplo. También el zurdo zaguero Sebastián Valencia, Osvaldo Bosso y uno de los referentes que tiene el vestuario, Lorenzo Reyes.

En cuanto a las salidas también tuvieron varias: Bayron Oyarzo emigró como agente libre a Unión La Calera. Lo propio ocurrió con Esteban Valencia, quien se incorporó a Cobresal. O Patricio Rubio, quien le puso punto final a su ciclo en el estadio Nelson Oyarzún Arenas y pegó la vuelta a Unión Española. Bernardo Cerezo, quien se sumó a Universidad Católica, también se despidió. Y el portero Diego Tapia, quien jugará en el equipo del que es hincha fanático.

Así quedó Ñublense en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025

La segunda rueda comenzó bien para Ñublense, pero terminó muy mal y por eso no estuvo cerca de puestos internacionales en la tabla de la Liga de Primera 2025.

