Leandro Fernández desató la gran polémica de la semana en U de Chile. El jugador fue sorpresivamente despedido del club, luego que el DT Francisco Meneghini decidiera no contar con él.

Y en su partida a Argentinos Junios como nuevo destino, el querido delantero azul no se guardó nada en su adiós. Ahí respondió ante la información de que hubo quiebre con compañeros en el camarín durante el 2025.

Según supo RedGol, “había distancia con el delantero hace un tiempo, teniendo en cuenta actitudes que colmaron la paciencia, incluso de jugadores con experiencia”.

Leandro Fernández sale al paso por la polémica

En relación a la información de mala relación con experimentados jugadores en el camarín de U de Chile, Leandro Fernández respondió. Sin esquivar la pregunta dejó en claro que para él nunca hubo problemas en la interna.

Fernández anotó 33 goles en U. de Chile.

“Siempre fui buen compañero. He leído cosas por ahí que no me gustaron, son totalmente mentira. Si quieren, pueden consultar con quien quieran”, partió diciendo.

Fue ahí que el Lea reconoció que su temperamento fue factor también en su estadía con el club. Ahí dijo que “el que me conoce sabe quién soy. Tengo un carácter que por ahí no le gusta a todos, pero siempre voy de frente y nunca por atrás”.

“El entrenador no quiso contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo”, cerró, en una triste y polémica despedida del club.