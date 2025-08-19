Universidad Católica está a nada de poder cumplir su gran sueño. Este fin de semana los Cruzados vivirán el esperado estreno del Claro Arena, su nueva casa y el estadio más moderno del fútbol chileno.

Después de meses jugando en una y otra cancha, el elenco de la franja regresa a la precordillera para dar la pelea en la recta final de la temporada. Para lograrlo, este martes el club dio un paso clave con la solicitud de aforo.

Y es que si bien habrá eventos como el partido del fútbol femenino, en la UC quieren tirar la casa por la ventana en el estreno del recinto. Es por ello que le avisaron a la autoridad que quieren una fiesta con todos los invitados posibles.

Universidad Católica pide aforo completo para estrenar el Claro Arena

El estreno del Claro Arena tendrá un emocionante partido, con tintes de clásico. Universidad Católica quiere meterse en la parte alta de la tabla recibiendo a una complicada Unión Española, lo que anticipa un partido de aquellos.

Universidad Católica estrenará el Claro Arena ante Unión Española y con aforo completo. Foto: Photosport.

El panorama es ideal para que la fiesta sea total, por lo que la dirigencia pidió un aforo completo. Así lo dio a conocer el periodista Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports, donde reveló la cifra exacta.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo detallado, Universidad Católica quiere contar con 20.141 hinchas en las nuevas tribunas del Claro Arena. Con ello se pondrá a prueba todo el sistema que promete revolucionar el fútbol chileno y así ir con todo por los tres puntos.

ver también Gracias al Claro Arena: Católica Femenino llevará más gente que el Masculino en 2025

Por ahora, los Cruzados esperan el visto bueno de la Delegación Presidencial para poder lanzar a la venta las entradas. Cabe recordar que habrá también público de visita, por lo que será una prueba de fuego en todas las líneas posibles.

Los de la franja hoy marchan en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos. Un triunfo no les permitiría superar a O’Higgins, que está arriba con 34, pero sí podría acercarlos para meter presión en la cima.

Publicidad

Publicidad

Universidad Católica espera que las autoridades le permitan un aforo completo en el estreno del Claro Arena. Los Cruzados cumplirán su sueño y no quieren dejar a nadie afuera.

¿Cuándo estrena el Claro Arena la Universidad Católica?

Universidad Católica espera por la autorización del aforo completo para el esperado estreno del Claro Arena. Los Cruzados reciben a Unión Española en su nueva casa este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas.

ver también ¡Hasta 10 años! Universidad Católica anuncia duros castigos por incidentes en el Claro Arena

Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad