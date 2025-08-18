U. Católica entra en una semana especial, porque este sábado 23 de agosto tendrá su debut en el Claro Arena. La espera de años terminó y los hinchas por fin podrán asistir al renovado estadio de los cruzados para el partido contra U. Española a las 20:00 horas.

Lo curioso es que el duelo de la Liga de Primera será el último de tres eventos que se realizarán esta semana para la inauguración del estadio.

El partido que realmente inaugurará el Claro Arena será el de U. Católica contra Santiago Morning el miércoles 20 de agosto por la Liga Femenina. Las cruzadas se encargarán de estrenar la nueva cancha, y serán acompañadas por abonados y socios de la institución.

Eso sí, hay otro evento programado incluso antes de ese partido. El medio Punto Cruzado confirmó que el martes 19 de agosto habrá una transmisión especial de TNT Sports desde el Claro Arena, porque el programa Todos Somos Técnicos se realizará en vivo (20:00 horas) desde la precordillera.

Se viene la inauguración del Claro Arena

Con esto, se prueban los ingredientes para el plato de fondo que será el partido entre U. Católica y U. Española en la Liga de Primera. Por el momento, todavía no se confirma el aforo ni la fecha para la venta de entradas, pero se espera que los hinchas lleguen en masa a la apertura oficial.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, les dejó un mensaje a los hinchas a la espera de la apertura del recinto. “Que la cuiden, que sea una fortaleza y un irreductible para los equipos que nos visiten“, declaró.