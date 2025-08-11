La teleserie del Claro Arena llega a su fin. Universidad Católica recibió el visto bueno de la Municipalidad de Las Condes y su nuevo estadio por fin abrirá sus puertas.

En la jornada fue Fernando Agustín Tapia quien, en Pauta de Juego de Radio Pauta, quien anunció que era inminente el anuncio. Y así fue: A las 16:57 hrs, los cruzados recibieron la esperada noticia.

“Podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial“, escribieron desde la precordillera.

Sin embargo, el Claro Arena no solo tendrá el fútbol profesional, también será un lugar donde se reunirán los más grandes artistas del mundo en una extensa lista donde el deporte y la música irán de la mano.

Los eventos del Claro Arena hasta finales de 2025

Tras la aprobación del nuevo San Carlos de Apoquindo, las actividades rumbo al corte de cinta será con el fútbol. Y es que Universidad Católica busca que esta semana existan las primeras pruebas con un número reducido de hinchas.

Esto será en partidos del fútbol femenino, donde se anticipa la fecha, como también del fútbol formativo. Así se probarán todos los sistemas de seguridad y de operativa.

Luego vendrá el encuentro oficial el que será ante Unión Española, que está pactado para el 23 de agosto, en horario aún por confirmar, válido por la fecha 21 de la Liga de Primera. Siete días después, el 30, recibirá también a Cobresal.

En septiembre, el domingo 7, será el primer concierto: Lionel Ritchie. A finales de ese mes vendrá la despedida de Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, el domingo 28.

Universidad Católica podrá inaugurar su nueva casa, ya tiene todo listo. Foto: Photosport.

En octubre, el sábado 4, será la presentación de Ricky Martin, el que se considera como el “show inaugural” del recinto. Para el domingo 12 se espera el amistoso internacional de inauguración como tal, con rivales de nivel internacional como candidatos: Flamengo, Sao Paulo o River Plate.

Ese mes también tendrá el concierto de Rod Stewart, el domingo 19, para en la semana siguiente recibir su primer Clásico Universitario, contra Universidad de Chile.

El año 2025 terminará con fútbol en el nuevo Claro Arena. El domingo 2 de noviembre ante O’Higgins, el sábado 22 contra Palestino y el 7 de diciembre en la última fecha ante Unión Española. Posterior a ello, entre el 17 y 21 de ese mes se volverá a realizar la Copa UC Sub 17, un torneo de fútbol joven de mucha tradición en el país.

