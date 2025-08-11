Universidad Católica no pudo disputar el pasado fin de semana su partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga de Primera ante Ñublense. Su duelo fue reprogramado por no tener localía definida.

Y si bien el partido tenía todo listo para que fuera la esperada inauguración del Claro Arena, la Municipalidad de Las Condes le bajó el pulgar. Además, Santa Laura fue el plan B de los Cruzados.

Pero la ANFP avisó de la suspensión del encuentro. Sin embargo, las buenas noticias llegan para los hinchas cruzados de cara a volver a San Carlos de Apoquindo en las próximas semanas.

El primer partido oficial de Universidad Católica en su nuevo estadio

Fernando Tapia, en la última edición de Pauta de Juego, avisó que la Municipalidad de Las Condes notificará a Universidad Católica que podrá usar el Claro Arena para todo evento. Hecho que ocurrió este lunes 11 a las 16:57 hrs.

Eso incluye partidos de fútbol profesional como otros eventos, entre ellos conciertos de grandes estrellas internacionales. Aunque la pregunta cae de cajón: ¿Cuál será el primer duelo del nuevo recinto?

Mientras muchos apuntan al partido con Unión Española, lo cierto es que quien corte la cinta del remozado San Carlos de Apoquindo será otro.

El nuevo estadio de la Universidad Católica está a las puertas de ser inaugurado. Foto: Photosport.

Belén Hernández, quien cubre la actualidad cruzada en ESPN, dio a conocer que hay una serie de encuentros que serán la “marcha blanca” antes de la gran prueba ante los hispanos.

El comunicado de la UC detalla una serie de eventos de prueba con el Fútbol Formativo y Femenino, “con cerca de mil a dos mil personas para poder probar todo el sistema”, agrega la periodista.

Sin embargo, un encuentro puede tener una fecha prácticamente definida. Y es que la profesional cuenta que “el partido de este miércoles de las cruzadas ante Santiago Morning, hasta hoy día en la mañana, estaba programado para el miércoles 13 de agosto a las 14:30 hrs en la cancha 2 del Complejo Raimundo Tupper”.

Hasta hace unas horas esta era la programación de Universidad Católica en la Liga Femenina por la fecha 20. Foto: Contragolpe.

Sin embargo, eso cambió. “Si tú ingresas al sitio del Campeonato nacional está reprogramado. Es probable que ese partido sea en calidad de prueba“, detalló Hernández.

El sorpresivo cambio en la programación del partido de la UC en la Liga Femenina. Foto: Campeonato Chileno.

Dicho encuentro corresponde a la fecha 20 de la Liga Femenina 2025, donde las cruzadas serán locales ante las bohemias. En la tabla de posiciones, la UC marcha quintas con 35 puntos, mientras que Santiago Morning está novena con 18 unidades.

Solo resta la oficialización de parte del club para el primer partido oficial que recibirá el nuevo San Carlos de Apoquindo, tras la recepción por parte de la DOM de Las Condes y la cuenta atrás para su inauguración.

