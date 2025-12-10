Se acabó la Liga de Primera, por lo que los planteles ahora alistan renovaciones, salidas y nuevos rostros para el 2026. U Católica es uno de ellos, que va con todo en este mercado de pases.

Si ya se dejó ver Matías Palavecino en San Carlos de Apoquindo, en los cruzados ahora alistan otro batacazo para alegría de los hinchas. Es que si bien Fernando Zampedri volvió a terminar como goleador por sexto año en línea, quieren uno que le pelee el puesto.

Es así como las miradas de la dirigencia cruzada apuntan hacia el sur, donde cotizado artillero vivió un campañón en la Liga de Primera, tras saltar desde la Primera B. Por eso, en Huachipato están alertas con su hombre gol.

Este es el goleador que busca U Católica

Con la idea de complementar el arsenal de goles de Fernando Zampedri, U Católica arremetió por el fichaje de Lionel Altamirano. El delantero de Huachipato es una de las cartas que ya ha sonado fuerte en los grandes del fútbol chileno.

Altamirano en uno de sus tantos goles /Photosport

“Hace semanas surgió el interés de Universidad de Chile, pero Universidad Católica también habría manifestado su intención de sumar al goleador, lo que instala un escenario de competencia directa por su fichaje. Las tratativas irían bien encaminadas”, avisó el medio Primera B Chile.

En ese sentido, el goleador que brilló por años en el ascenso también maneja otras potentes ofertas que salieron a la pelea con la UC. Por eso, tras la final de Copa Chile se definirá su futuro.

“La carrera por Altamirano no se limita a Chile. Clubes de México también siguen de cerca la situación del delantero, quien será sin duda uno de los nombres fuertes del mercado de fichajes de cara a la temporada 2026″, cerró el citado medio.