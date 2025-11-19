El delantero argentino de Huachipato, Lionel Altamirano, pasa por un gran momento en el Campeonato Nacional donde suma 12 goles, lo que lo ubica en el tercer lugar del listado de goleadores, por lo que ha despertado el interés de otros clubes y se habla de la posibilidad de dejar el equipo para la próxima temporada.

As reveló que Colo Colo y U de Chile estaban interesados en el jugador para el 2026, mientras que en conversación con el medio, su representante, Gerardo Godoy, reveló que también le han hablado de Perú, Ecuador, Emiratos Árabes, México, Argentina. “Pero nada concreto. México, Argentina, Unión de Santa Fe, Deportivo Cali… equipos así”.

¿Lionel Altamirano se despedirá de Huachipato?

En conversación con AS, el representante del jugador señaló que Altamirano buscará nuevos desafío. “Por ejemplo, si es que no es ninguno de los grandes (de Chile), sería el extranjero. ¿Quién más va a pagar aquí en Chile? Ahora, si Huachipato clasifica a una copa internacional, también sería atractivo para el club (mantenerlo)”.

“La idea es ir surgiendo. Es un chico que jugó en el Ascenso, y también hay que mejorar en lo económico, sería un gran paso. Ya tiene 33 años, entonces es el momento”, explicó Godoy.

Lionel Altamirano pasa por un gran momento en la Liga de Primera/Photosport

Agregando que a mitad de año, también hubo comunicación de otros clubes, pero no se pudo concretar. “Hubo harto interés, de Asia, de Emiratos, de países así. Me habló un representante argentino para ir a Unión de Santa Fe, y lo que más llegaron a ofrecer fueron 200 mil dólares”.

“De ahí se fue cayendo todo. Huachipato no lo iba a soltar por esa plata, porque igual lo necesitaban. Pero ahora sí, porque puede ser atractivo a nivel económico. Pero va a depender, está la cláusula (500 mil dólares) en el contrato. Entonces, si viene un equipo y la paga, no tienen cómo retenerlo”.