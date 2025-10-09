Es tendencia:
Héroe de Huachipato que miró U de Chile revela duro momento: “Con mi señora comíamos del mismo…”

El goleador de Huachipato, Lionel Altamirano, reveló el momento más duro de su carrera: comía del mismo plato con su señora.

Por Diego Jeria

El goleador de Huachipato cuenta la más mala que ha vivido en el fútbol.
Huachipato se metió a la final de la Copa Chile 2025 y espera rival de Deportes La Serena y Deportes Limache. Los acereros derrotaron por 4-2 a Audax en la revancha, con dos goles de Lionel Altamirano.

El delantero argentino de 32 años es hoy una de las figuras del plantel dirigido por Jaime García, pero en conversación con LUN contó que no siempre fue así y reveló su momento más complicado en el fútbol.

Comencé en el fútbol a los tres años por un problema que tenía en los pulmones y la garganta. El médico le dijo a mi padre que probara con el deporte y me llevaron a Atlético Rafaela. Luego estuve en varios lados y a Unión de Santa Fe llegué en juveniles“, dijo Altamirano.

Altamirano repartía un plato de comida para dos

Agregó que “a mi señora yo la conozco hace 15 años. Ya estamos casados y tenemos a las dos gorditas, así que estamos súper bien, con casi toda una vida juntos. ¿Hubo momentos difíciles? Siempre, porque es raro no tenerlos, pero se les hizo frente con trabajos y con ganas de cumplir los sueños“.

Lionel Altamirano revela su momento más difícil en el fútbol: tenía que compartir el plato de comida con su mujer.

En Unión de Santa Fe no me dejaron, cuando me fui a probar, y después en Altos Hornos de Zapla, equipo de la Federal A de Jujuy, durante el año 2015, no cobrara y con mi señora comíamos los dos del mismo plato. Creo que esos fueron los momentos más complicados en el fútbol“, contó.

Altamirano complementa que “me contrataron y en los primeros meses nos pagaban. Pero en Argentina no es como en Chile, donde están obligados a pegarte. En el club nos dejaron de pagar y luego ya no me alcanzaba para comer. Entonces, como había arreglado casa y comida, me pasaban la comida, comíamos los dos desde el mismo plato. Ya estaba con mi señora, que tenía 24 años y yo 22“.

No era literal del mismo plato, pero dividíamos un plato y comíamos los dos la comida. Deben haber sido unos cuatro a cinco años. Después tuve la posibilidad de irme para Buenos Aires“, sentenció el delantero.

