No sólo la pelea por copas internacionales y por el descenso marcarán el tramo final de la Liga de Primera, pues una de las batallas que habrá en las canchas de nuestro país será por ser el campeón de goleo de la temporada 2025, y así alcanzar a Fernando Zampedri.

El máximo anotador en la historia de Universidad Católica con 134 tantos es el actual pentagoleador de nuestro balompié, tras quedarse con el primer puesto en las últimas cinco campañas, desde 2020 a 2024, y está a uno de quien actualmente lidera la lista, Leonardo Valencia con 12.

Pero ya hay un futbolista que públicamente dejó en claro que quiere destronar a Zampedri y encumbrarse como el nuevo artillero de nuestro balompié. Actualmente lleva 10 goles en el Torneo Nacional y es el goleador de Copa Chile con 7, donde ya llegó a la Final con Huachipato.

ver también El registro que eleva a Javier Correa sobre el resto de los delanteros de la Liga de Primera

Goleador de Huachipato quiere destronar a Zampedri

La referencia es para el delantero argentino Lionel Altamirano, que a sus 32 años viene de ser campeón y máximo artillero en Primera B con Deportes La Serena con 20 anotaciones. Actualmente lleva 17 entre las dos competencias que juega con los acereros.

En conversación con TNT Sports, la figura de Huachipato fue enfática en señalar que “me encantaría ser yo quien le saque el título de goleador a Zampedri, igual viene haciendo goles igual que yo o que Leo Valencia, somos varios así que está linda esa tabla de goleadores”.

De todas formas, Altamirano entiende que no puede jugar desesperado por intentar superar al “Toro”. “La idea es seguir creciendo y mejorando, voy por buen camino, tengo que estar tranquilo y sé que el gol va a llegar porque el equipo trata de que el balón me llegue limpio para no desaprovechar la ocasión”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de Altamirano en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile con Huachipato, donde ya llegó a la Final, el atacante argentino acumula un total de 17 goles y dos asistencias en 32 juegos, con 2.468 minutos en cancha, donde además suma cinco tarjetas amarillas y una expulsión.

Lionel Altamirano, goleador de Huachipato en 2025 que quiere destronar a Fernando Zampedri (Photosport)

Publicidad