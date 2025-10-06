Huachipato es pura fiesta luego de poder asegurar su lugar en la gran final de la Copa Chile. Los Acereros avanzaron a la definición del torneo luego de vencer a Audax Italiano en un duelo de infarto y que tuvo un detalle muy particular.

A muchos les llamó la atención que el Estadio CAP presentó una tribuna especial en uno de los rincones de la cancha. Sin embargo, eso no fue lo único, ya que además del espacio había un aviso que ha desatado un enorme revuelo: el Huachipato Arena.

Al igual que como pasó con Universidad Católica y la remodelación de San Carlos de Apoquindo al Claro Arena, los Acereros anunciaron algo similar. Eso sí, sin dar mayores detalles más allá de una fecha en la que se podrían conocer novedades al respecto.

Anuncian el Huachipato Arena 2025 y los hinchas quedan plop

La locura que generó el triunfazo ante Audax Italiano en la Copa Chile dejó a Huachipato pasando piola un detalle no menor. Los Acereros hicieron un anuncio que dejó más dudas que certezas sobre el Estadio CAP y que ya tiene a varios esperando detalles.

Huachipato presentó una nueva zona para hinchas y, de paso, realizó un misterioso anuncio. Foto: Huachipato.

En un nuevo espacio en el recinto de Talcahuano, las pantallas ahí instaladas avisaron de la llegada del “Estadio Huachipato Arena“. La situación captó la atención de quienes estaban en el recinto, pero sin saber nada más.

Publicidad

Publicidad

“Pronto un nuevo concepto. Eventos, conciertos, conferencias y mucho más“, señalaba el mensaje que pasó varias veces por el lugar. ¿Se tratará de una remodelación? Por ahora desde el club han optado por mantener el silencio al respecto.

ver también Le dio la clasificación a Huachipato y cuenta su drama familiar: “Mi esposa e hijas…”

Aunque sí hubo una fecha que ilusiona a los hinchas de Huachipato con una remodelación de su casa. Según se vio en el mismo espacio instalado en el CAP, será en diciembre de este año que se dé a conocer el proyecto.

Eso sí, cabe señalar que no se dio ningún detalle más sobre si esto será algo para darle una nueva cara al recinto o si se trata sólo del espacio instalado. Dudas que el club tendrá que salir a aclarar para calmar la ansiedad que provocó en los Siderúrgicos.

Publicidad

Publicidad

Huachipato hace el anuncio más inesperado al hablar del Estadio Huachipato Arena. No son pocos los que se ilusionan con una manito de gato, aunque el misterio en torno al aviso ya está instalado.

Tweet placeholder

¿Cuál es el próximo partido de Huachipato?

Huachipato da vuelta la página de la Copa Chile y se enfoca en un nuevo título que tiene en disputa. Este martes 7 de octubre desde las 19:30 horas los Acereros chocan con Deportes Concepción en la final de la Copa Biobío.

Publicidad

Publicidad

ver también Mano derecha de Jaime García celebra el paso a la final de Huachipato y lo dedica a figura de Chile en el Mundial Sub 20

Así está Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025