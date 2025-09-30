Es tendencia:
Copa Biobío

Copa Biobío 2025 define hora y estadio para la final entre Huachipato con Concepción

Luego de aplazarse el encuentro por los compromisos oficiales de ambas escuadras, la organización del torneo regional estableció una nueva fecha.

Por Alfonso Zúñiga

Huachipato y Concepción definirán al campeón de la Copa Biobío 2025.
Se suponía que la primera edición de la Copa Biobío, que enfrentaba a seis equipos de la Octava Región iba a concluir este miércoles 1 de octubre con la definición por el título entre Huachipato y Deportes Concepción en Collao.

Sin embargo, los compromisos oficiales tanto de los lilas, en la vuelta a la actividad en Primera B, como de los acereros, en la semifinal de Copa Chile, obligaron a la organización del torneo a modificar su calendarización.

Tras un fin de semana de tratativas con Huachipato y Concepción, se llegó a la oficialización de una nueva fecha para la Final de la Copa Biobío y el escenario que albergará el encuentro, que es el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, de la capital regional.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Biobío?

Según se informó en los canales oficiales del Penquistão, el encuentro finalmente se llevará a cabo este martes 7 de octubre, a contar de las 19:30 horas en el recinto de Collao, con entradas que se pondrán a la venta en los próximos días.

¿Quién transmite la definición del “Penquistão”?

Como ocurrió durante todo el desarrollo del certamen, la Final de la Copa Biobío 2025 entre Huachipato y Deportes Concepción se podrá ver a través de la plataforma de streaming La Liga 2D, disponible en su sitio web www.laliga2d.cl o su APP para iOS (en Apple) y AndroidTV.

Los hinchas que adquirieron el abono para seguir todo el torneo regional, podrán seguir los detalles de la definición de manera gratuita, al igual que los habituales suscriptores del portal. El resto deberá pagar $4.990 pesos para mirar el encuentro.

¿Cómo llegan Huachipato y Concepción?

La escuadra que dirige Jaime García llegó a la Final de la Copa Biobío tras golear por 4-0 a Naval de Talcahuano y vencer por 2-0 a Universidad de Concepción. Por su parte, la escuadra de Patricio Almendra igualó sin goles con Comunal Cabrero y superó por 3-0 a Lota Schwager.

