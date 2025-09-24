Jaime García celebró una victoria junto a Huachipato en la primera fecha de la Copa Bío Bío, el torneo regional que se lleva a cabo para aprovechar el receso del fútbol chileno por el desarrollo del Mundial Sub 20 en nuestro país. En ese contexto, el cuadro Acerero venció a Naval de Talcahuano.

Fue una victoria que sirvió para sumar rodaje, confianza y para darles minutos a quienes han jugado menos. El Huachi celebró un 4-0 donde anotó Luciano Arriagada, aquel atacante que desembarcó en el estadio CAP tras quedar en libertad de acción del Athletico Paranaense de Brasil.

También marcaron el argentino Renzo Malanca, el zurdo Claudio Torres y también Ezequel Morales. “Lo más lindo es que la gente llegó en la semana, en un horario que a veces complica después del trabajo. Pero vino igual. Lo más importante del fútbol es que vuelva la familia. Y que los espectáculos vayan de la mano con eso, es lo que a uno le compete”, apuntó Jaime García.

Jaime García tiene conclusiones positivas del llamado Penquistao. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El DT dejó unas declaraciones difundidas por el club. “Que la gente se vaya contenta y sean partidos atractivos. Vino gente de Naval, harto huachipatino. Eso habla que el campeonato irá creciendo. Espero que sigan viniendo, que la gente se vaya contenta y que vuelvan estos torneos”, agregó el DT, quien llegó al elenco de la usina desde Santiago Wanderers.

ver también Mientras Jaime García le dio un tierno consejo, Nicolás Córdova lo hizo debutar en la Roja y desató la polémica

Jaime García deja una crítica que suple la Copa Bío Bío: “Faltan partidos”

Para Jaime García, la aparición de la Copa Bío Bío es positiva en todo sentido. De hecho, el encuentro tuvo como figura a Maicol León, quien suma 636 minutos en la Liga de Primera repartidos en 10 partidos. Otro que jugó fue Sebastián Melgarejo, quien debutó con 15 años en el plantel profesional.

Publicidad

Publicidad

“Que la gente vuelva a creer que esto sirve para desarrollar a los jóvenes para que puedan jugar. A veces faltan partidos. Este torneo nos sirve mucho a todos”, manifestó el entrenador nacido en Cartagena, quien debe afinar detalles para otro compromiso por el Penquistao, como le llamaron al certamen en las redes por su carácter de estadual brasilero.

Tweet placeholder

Huachipato se medirá a Universidad de Concepción en la segunda fecha de la Copa Bío Bío, pero el gran foco de García está en la semifinal de ida de la Copa Chile, que se disputará el 29 de septiembre ante Audax Italiano en condición de visitante. La revancha será el 5 de octubre en el esdtadio CAP.

Publicidad

Publicidad