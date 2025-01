Jaime García aprovechó la tarde acerera para darle una oportunidad inolvidable a un chico de 15 años. Corría el segundo tiempo cuando el entrenador de Huachipato hizo una sustitución que para muchos pudo haber sido irrelevante. Incluso para el jugador que salió, Claudio Sepúlveda.

Pero no para el que entró: Sebastián Melgarejo, un volante que milita en las divisiones menores del Huachi. Un quinceañero que cumplió un sueño: el de estrenarse con la camiseta del cuadro de la usina. Aunque haya sido un debut informal, pues fue en un Clásico Chorero amistoso.

“El chico Melgarejo es uno de los tantos que tiene Huachipato. Son muchos, no puedo tirarlos a todos. Generalmente trato de apurar a los que veo que en el algún momento pueden dar el salto de calidad”, manifestó García luego del 3-0 que su equipo le propinó a Naval de Talcahuano en el estadio CAP.

Sebastián Melgarejo tras su debut en Huachipato. (Foto: Captura Octava Pasión).

Y prosiguió. “Que vean que estoy pendiente de todos los chicos. A Sebastián lo vi solo en un entrenamiento y me bastó. Así lo haré porque me gusta ver hartos cadetes”, manifestó el DT oriundo de Cartagena. También puso algunas fichas en un jugador Sub 15 cuando era el DT de Santiago Wanderers: Cristóbal Cid.

Un proceso que sabe que requiere de mucha atención con los futbolistas adolescentes. “Hay que estarlos frenando, enseñarles deportivamente y culturalmente. A veces ven las luces muy rápido o los hacen ver las luces muy rápido”, fue la alerta que dejó el popular Búfalo.

Jaime García queda feliz por el debut de una promesa de 15 años y felicita a Naval

A Jaime García le gustó mucho la calidad de Sebastián Melgarejo, un jugador de 15 años que tuvo una jornada que nunca olvidará. Y que pudo compartir con sus seres más cercanos en el reducto que alguna vez llevó el nombre de Las Higueras. Un día que cerró emocionado, fundido en un abrazo con su círculo íntimo.

El ingreso de Sebastián Melgarejo en Huachipato. (Foto: Captura Octava Pasión).

En el amistoso, el Huachi sacó ventaja sólo durante el segundo tiempo. En los primeros 45 minutos, Naval ofreció una resistencia importante. “Creo que fue una tarde de alegría deportiva. Estuvimos a la altura los dos equipos de dar un buen espectáculo, que es lo primordial”, aseguró el ex DT de Ñublense.

García felicitó a su colega Alejandro Pérez por la mejoría evidente entre el primer clásico y el segundo que disputan en esta pretemporada. “Ganar te nubla y perder a veces te hace mejorar muchas cosas. Fue un digno rival, mejoró ostensiblemente de una semana a otra”, expuso el otrora defensor central de San Antonio Unido.

“A los técnicos nos cuesta un montón, sobre todo a los chilenos. En el primer tiempo nos hizo ver una realidad que nos puede pasar en Copa Chile y el torneo: equipos con buena intensidad te hacen pasar dolores de cabeza. En el primer tiempo nos hizo pasar muchas rabias”, cerró Jaime García, quien sigue adelante en la preparación para la competencia de este 2025.

