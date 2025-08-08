Se cerró el libro de pases y Huachipato fue uno de los equipos que dio que hablar. Fue así que además del agónico fichaje de José Castro, desde Uruguay llegó prometedor refuerzo.

Se trata de Kevin Altez, ex Defensor Sporting, quien fue presentado en conferencia de prensa junto a su nuevo jefe, el DT Jaime García. Y fiel a su estilo, el entrenador le tiró una sutil broma a su dirigido.

“Soy intenso. Me gusta marcar. Hoy en el fútbol si no marcas, no puedes jugar, literal. Tienes que marcar”, partió diciendo el charrúa, mostrando su timidez frente al micrófono, los medios y su DT.

Ya lo apadrinó Jaime García

Mientras el jugador Kevin Altez seguía nombrando sus características como flamante refuerzo de Huachipato, llegó un momento en que el propio Jaime García lo interrumpió subiéndolo al columpio.

“En la posición que me siento más cómodo es de enganche, sueltito. También puedo jugar por la banda o interior. Mis virtudes son la velocidad, la traslación con pelota, tirar paredes, asociarme, tengo buen remate y….”, dijo Altez, momento en que fue interrumpido por Jaime García.

Publicidad

Publicidad

“Eso no me llegó, recién me estoy enterando”, gritó el DT, ante las risas de los presentes y la cara de vergüenza del charrúa. Ahí, el propio entrenador acerero explicó el por qué de su nuevo refuerzo.

“Nos gustó su recorrido, la forma. Su porte no tiene que ver con cómo juega. Él va, choca, guapea. Todo eso va dejando más cosas positivas”, cerró, lleno de ilusión el DT.

Publicidad