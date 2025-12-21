Jaime García vivió un lindo 2025 con Huachipato. Pese a los malos momentos, aguantó firme como el acero y terminó celebrando hasta un título en Talcahuano.

Luego de salir de Ñublense en 2023, el técnico no había logrado encontrar estabilidad hasta su arribo al Estadio CAP. Con los Acereros, logró la Copa Chile y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, donde deberán enfrentar a Carabobo de Venezuela en la fase previa.

El futuro de Jaime García

Las buenas campañas de Jaime García hace rato que lo hacen uno de los entrenadores más cotizados del medio nacional. Por esta razón, en entrevista con LUN, fue consultado por si se siente preparado para llegar a un grande como Colo Colo, U. de Chile o U. Católica. “Absolutamente, pero yo nunca he sido soberbio ni ando tapando bocas”, indicó el DT.

“Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida. En Huachipato yo estoy feliz,me siento capacitado para brindar muchas más cosas y competir en campeonatos internacionales“, complementó el oriundo de Cartagena, quien renovó con Huachipato por el 2026.

Jaime García tiene un sistema de trabajo que es toda una rebeldía para estos tiempos: no tiene representante. Algo poco común, en tiempos donde tanto se debate por el poder de estos. El entrenador asegura que esto no lo imposibilita para llegar a uno de los grandes.

“Puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar”, explicó el profe de Huachipato.

“No estoy en contra del representante. Simplemente, he tenido un proceso que elegí viniendo un poquito más de atrás. No es que tenga algo en contra de ellos o ellos en contra mío, solo que creo que vale más entenderse directamente con los dirigentes“, cerró Jaime García.