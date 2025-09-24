El sueño de hizo una realidad. Emulando los viejos torneos de antaño, como también los estaduales de Brasil, se disputa en la Región del Biobío la Copa Biobío 2025.

Tras una serie de discusiones entre equipos los de la otrora Octava Región, y pese a la baja a último momento de Fernández Vial, el certamen amistoso será aprovechado por los elencos de la zona para ver acción durante el receso por el Mundial Sub 20.

Sin embargo, la cita recibe la más inesperada crítica de parte de uno de los equipos que participa. Su escuadra tuvo un deslucido arranque, precisamente, ante el cuadro que reemplazó al Vial.

La inesperada crítica a la Copa Biobío: “No se debía jugar”

Si bien valorizaron la realización del llamado Penquistao, este club consideró que la fecha elegida para ser disputada no era la ideal.

“Yo felicito a las personas que hicieron este campeonato, pero la verdad es que este campeonato no se debía jugar en esta fecha“, señaló Patricio Almendra, DT de Deportes Concepción a la transmisión de La Liga 2D.

El estratega del León de Collao manifestó que “era en otro momento, no en este. Imagínate que la final se juega dos días antes de nuestro partido con Magallanes. Si no le preguntan a la gente que sabe de fútbol, es muy fácil hacer campeonatos“.

Pero no solo se quedó ahí. Almendra señaló que su equipo está más preocupado de la próxima fecha de la Liga de Ascenso, que de la propia Copa Biobío.

“Nosotros tuvimos que preparar el partido ante Magallanes y por eso es que se acalambraban los chicos (…) Tenemos el tiempo y el receso para armar algo que nos dé el aliento y la fuerza para los últimos cinco partidos del campeonato, que es lo que importa”, comentó.

“No estoy diciendo que esto no nos importe. En otro momento, seguramente, sí va a importar mucho, pero hoy día es difícil. Es difícil para un plantel como el nuestro que tiene siete lesionados, que los trae ya desde antes. Entonces, antes de querer participar hay que preguntar”, complementó a la transmisión del Penquistao.

