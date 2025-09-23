La espera terminó. A falta de competencia oficial en nuestro país, en la Región del Biobío se “pusieron la 10” y acabarán con esta necesidad de ver fútbol chileno, cuando este martes comience oficialmente la Copa Biobío 2025.

Desde este martes 25 de septiembre hasta el miércoles 1 de octubre, seis equipos de la zona se verán las caras en dos triangulares, donde los ganadores de los mismos se enfrentarán en la Gran Final por el título del llamado “Penquistão“.

Pero no son pocos los fanáticos del fútbol que nos preguntan dónde se podrá ver la Copa Biobío 2025, pues la organización del certamen amistoso confirmó la plataforma que emitirá todos los partidos. Spoiler alert: ¡No será TNT Sports!

ver también El “Penquistao” es oficial: Equipos, grupos y programación de Copa Biobío 2025

La señal que transmite la Copa Biobío 2025

Una mala noticia para los hinchas de nuestro balompié es que no habrá un canal de televisión que emita de forma regular los encuentros de este torneo regional. La buena es que el mismo se podrá seguir a través de una plataforma de streaming.

La organización de la Copa Biobío confirmó que La Liga 2D, que emite habitualmente los encuentros de la Segunda División Profesional, transmitirá todos los juegos del certamen que comienza este martes con el Clásico de Talcahuano entre Huachipato y Naval.

¿Cómo poder ver el “Penquistão”?

La plataforma ofrece dos alternativas para poder seguir el torneo regional. La primera de ellas es pagar por cada uno de los siete encuentros, lo cual tendrá un valor unitario de $4.990, pero además tienen una promoción para los fanáticos del fútbol.

Publicidad

Publicidad

Porque La Liga 2D ofrece el paquete completo de todos los juegos de la Copa Biobío 2025 por un precio total de $19.000 pesos. Los interesados podrán suscribirse a través de su sitio web www.laliga2d.cl y luego ver los encuentros por la página o su aplicación para iOS (en Apple) y AndroidTV.

Tweet placeholder

Así se juega la primera fecha

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

Huachipato vs. Naval / 18:45 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Deportes Concepción vs. Lota Schwager / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

Publicidad