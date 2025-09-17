De los rumores finalmente se pasó a los hechos. El sueño de un torneo “estadual” que emule lo que habitualmente se realiza en Brasil, y que en RedGol tomamos como bandera, será una realidad con la consecución de la Copa Biobío 2025.

Tras una serie de discusiones entre equipos de la Octava Región, y pese a la baja a último momento de Fernández Vial, el certamen amistoso que aprovecharán los elencos de la zona para ver acción durante el receso por el Mundial Sub 20 es oficial.

Luego de confirmarse que Comunal Cabrero, equipo de la Tercera División A, tomará el puesto del “Almirante”, la organización de la Copa Biobío dio a conocer cuáles serán los cuadros participantes, los grupos y la programación de los partidos.

Así se jugará la Copa Biobío 2025

EQUIPOS PARTICIPANTES

Huachipato (Liga de Primera)

Universidad de Concepción (Liga de Ascenso)

Deportes Concepción (Liga de Ascenso)

Naval de Talcahuano (Tercera División A)

Lota Schwager (Tercera División A)

Comunal Cabrero (Tercera División A)

GRUPOS

A: Huachipato, Universidad de Concepción y Naval

B: Deportes Concepción, Lota Schwager, Comunal Cabrero

¿Cuándo se juega el “Penquistão”?

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE

Huachipato vs. Naval / 18:45 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Deportes Concepción vs. Lota Schwager / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

Huachipato vs. Universidad de Concepción / 18:45 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Lota Schwager vs. Comunal Cabrero / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

Naval vs. Universidad de Concepción / 15:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Deportes Concepción vs. Comunal Cabrero / 18:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

