Este centrodelantero militaba en Italia cuando decidió regresar a Chile para ser anunciado como refuerzo de Colo Colo. Corría enero de 2011 cuando el Cacique oficializó la llegada de Mario Salgado, quien había tenido una larga trayectoria por Europa.

Hasta una estadía en el Red Bull Salzburg tuvo en 2003-2004, varios años antes de aterrizar en el Eterno Campeón. También acumuló una vasta experiencia en el ascenso itálico. Se formó en Huachipato y seguirá teniendo mucha relación con la región del Bío Bío.

Pero sólo disputó siete partidos en los albos, incluidos un par en la Copa Libertadores 2011 en la victoria ante Deportivo Táchira de Venezuela y en la estrepitosa caída frente a Cerro Porteño en Paraguay. Su conquista fue contra Deportes Iquique.

Mario Salgado anotó frente a Deportes Iquique. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Por estos días, Salgado se sumó a un cuerpo técnico de emergencia en la Liga de Ascenso: el de Deportes Concepción, que tenía decidida la destitución de Manuel Suárez hace un par de días, aunque recién este martes 19 de agosto la oficializó. Como interino quedó Patricio Almendra, un símbolo del club. También fue comunicado en los canales oficiales de la institución lila.

Jugó en Italia y en Colo Colo: Mario Salgado, el nuevo ayudante de Almendra en Deportes Concepción

Mario Salgado ya luce el buzo lila tan característico de Deportes Concepción y seguramente su experiencia en Italia y en un club tan grande como Colo Colo será valiosa para él en el León de Collao, que sueña con regresar a la élite del fútbol chileno.

También suma algo de rodaje como entrenador: estuvo en Colegio Quillón, Corporación Lota y Lota Schwager. También pasó por las divisiones juveniles de Universidad de Concepción. Su último trabajo había sido en el equipo de proyección del Campanil.

Futbol, Magallanes vs Naval. 17º Fecha, Campeonato de Clausura 2012. El jugador de Naval Mario Salgado, derecha, disputa el balon contra Javier Lemari de Magallanes durante el partido de primera B jugado en el estadio Santiago Bueras. 14/10/2012. Santiago, Chile. Marcelo Hernandez/Photosport**************** Football, Magallanes vs Naval. 17 th date, Closure Championship 2012. Naval’s player Mario Salgado, right, battles for the ball against Magallanes Javier Lemari during their first B football match held at Santiago Bueras Stadium in Santiago,Chile. 14/10/2012. Marcelo Hernandez/Photosport

De hecho, por la mañana de este martes 19 de agosto se despidió del plantel que lideraba para asumir este desafío en el equipo estelar de Deportes Concepción, que en la fecha 22 recibirá precisamente a la UdeC. Esas cosas que tiene el fútbol a veces. Por el momento, el León de Collao marcha en el 8° lugar de la tabla y está en puestos de postemporada.