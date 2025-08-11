Deportes Concepción no encontró la forma de ganarle a Curicó Unido y su entrenador fue captado por un dirigente en pleno Pato Yáñez en dirección a la tribuna Pacífico. Un gesto que no pasó inadvertido, pues motivó una carta de amonestación para el DT.

Con el correr de las horas, Manuel Suárez grabó una declaración pública para ofrecer sus disculpas. “Quiero agradecer al club el espacio que me da para enviar este mensaje. También reconozco y agradezco el apoyo en todos los estadios de Chile del centenar (sic) de hinchas que nos acompaña en todos los partidos”, introdujo el estratego tras el 0-0 frente al Curi.

“Una persona ubicada en la tribuna nos hizo ver su malestar y nos increpó durante casi todo el partido. Entiendo que soy el máximo responsable y les aseguro que tenía el mismo sentimiento de frustración por no lograr el objetivo que todos prtendíamos”, prosiguió Suárez.

Manuel Suárez reconoció su equivocación con un fanático en la tribuna. (Jorge Loyola/Photosport).

Y reconoció su mala conducta. “Al terminar el partido, me dirijo a los camarines y realizo un gesto no apropiado. A esta persona puntualmente, le pido las más honestas y sinceras disculpas”, expuso el DT, quien fue ayudante de Juan Antonio Pizzi en la selección chilena.

DT de Deportes Concepción se arrepiente por su Pato Yáñez

Manuel Suárez sabe perfectamente que el Pato Yáñez que hizo no tiene que ver con Deportes Concepción y su postura institucional. El DT del León de Collao prolongó sus disculpas. “A la gente que estaba alrededor, niños y adultos mayores. También al club, sus futbolistas y la gente que trabaja”, expuso.

“Entiendo perfectamente que estos no son los valores ni principios que Deportes Concepción pretende difundir en la región del Bío Bío y todo el país”, cerró Manuel Suárez para dar por zanjado el tema. Una respuesta que el cuadro lila viralizó a través de sus redes oficiales.

Manuel Suárez admitió su responsabilidad por un gesto inapropiado tras un empate del Conce. (Eduardo Fortes/Photosport).

El Conce debe afinar detalles para jugar ante Deportes Copiapó, uno de los tres líderes que tiene la Liga de Ascenso. San Marcos de Arica y Santiago Wanderers son los otros dos punteros. Todos tienen 33 unidades al cabo de 20 partidos disputados.