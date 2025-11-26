Es tendencia:
Primera B

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó: Dónde y a qué hora ver EN VIVO la semi de la Primera B

Este miércoles dos 'leones' rugirán en el Ester Roa Rebolledo de Concepción por las semifinales del Ascenso.

Por Franco Abatte

Duelo de 'leones' en la segunda semifinal del ascenso.
Este miércoles inicia oficialmente las semifinales de la liguilla de Ascenso de la Primera B con los duelos de ida, jornada que en su segundo turno tiene a dos ‘leones’ rugiendo y mostrándose las garras, Deportes Concepción y Deportes Copiapó.

Imperdible jornada a celebrarse en el estadio Ester Roa de Rebolledo de Concepción y que tiene al juez, Claudio Díaz Mera, como el encargado de impartir justicia en este gran encuentro.

El ‘León de Collao’ llega a esta fase de semifinales tras vencer de manera global por 3-2 a Deportes Antofagasta en la fase de cuartos, mientras que el ‘León de Atacama’ debuta en esta liguilla tras terminar 2° de la fase regular con 52 puntos, apenas tres unidades menos que el campeón y ascendido directamente, Universidad de Concepción. Conoce todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs. Copiapó?

El enfrentamiento de ida entre Concepción y Copiapó se juega este miércoles 26 de noviembre desde las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde ver por TV o streaming la llave entre Concepción y Copiapó?

Este increíble encuentro entre el ‘León de Collao’ y el ‘León de Atacama’ será transmitido por TV a través de la señal de TNT Sports en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports
VTR: 46 (SD) – 855 (HD)
DTV: 632 (SD) – 1631 (HD) 
ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD) 
CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)
GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)
TU VES: 505 (SD)

También, podrás ver esta llave de manera online y vía streaming, a través de la plataforma HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

¿Cuándo se juega el duelo de vuelta de semifinales?

De acuerdo a la información compartida por la ANFP en el sitio web campeonato chileno, la llave entre Concepción y Copiapó concluye con el encuentro revancha el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

