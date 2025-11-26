Este miércoles inicia oficialmente las semifinales de la liguilla de Ascenso de la Primera B con los duelos de ida, jornada que en su segundo turno tiene a dos ‘leones’ rugiendo y mostrándose las garras, Deportes Concepción y Deportes Copiapó.

Imperdible jornada a celebrarse en el estadio Ester Roa de Rebolledo de Concepción y que tiene al juez, Claudio Díaz Mera, como el encargado de impartir justicia en este gran encuentro.

El ‘León de Collao’ llega a esta fase de semifinales tras vencer de manera global por 3-2 a Deportes Antofagasta en la fase de cuartos, mientras que el ‘León de Atacama’ debuta en esta liguilla tras terminar 2° de la fase regular con 52 puntos, apenas tres unidades menos que el campeón y ascendido directamente, Universidad de Concepción. Conoce todos los detalles de este increíble encuentro, a continuación.

ver también Liguilla de Ascenso 2025: La IA predice el marcador y los finalistas de la Primera B

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs. Copiapó?

El enfrentamiento de ida entre Concepción y Copiapó se juega este miércoles 26 de noviembre desde las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Dónde ver por TV o streaming la llave entre Concepción y Copiapó?

Este increíble encuentro entre el ‘León de Collao’ y el ‘León de Atacama’ será transmitido por TV a través de la señal de TNT Sports en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) – 855 (HD)

DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TU VES: 505 (SD)

Publicidad

Publicidad

También, podrás ver esta llave de manera online y vía streaming, a través de la plataforma HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

¿Cuándo se juega el duelo de vuelta de semifinales?

De acuerdo a la información compartida por la ANFP en el sitio web campeonato chileno, la llave entre Concepción y Copiapó concluye con el encuentro revancha el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.