¿El mejor torneo del mundo? Hasta 11 equipos pelean el título y todos luchan por algo en la Primera B

Las miradas siempre se las lleva la Liga de Primera, sin embargo, el torneo que está que arde en el fútbol chileno es la Liga de Ascenso, más conocida como Primera B.

El segundo torneo en importancia el país está sencillamente notable, porque los 16 equipos que lo componen se juega algo, ya sea el sueño de subir de categoría o mantenerse y no caer a Segunda División.

Tan atractivo está el campeonato, que jugadas 20 fechas no hay claro candidato al título, debido a que la tabla de posiciones está muy compacta.

La loca definición de la Primera B

La Liga de Ascenso está muy apretada y si nos ponemos quisquillosos podemos decir que son 11 los clubes que luchan por ser campeón.

Hay tres líderes en la categoría de plata, porque tanto Deportes Copiapó, San Marcos de Arica y Santiago Wanderers tienen 33 puntos, pero el equipo que está en el casillero 11° es Deportes Temuco y también tiene algunas chances, porque apenas posee 8 unidades menos que los líderes.

Eso es en la pelea por el ascenso, pero la del descenso también está al rojo vivo, porque entre Curicó Unido que está 12° y Santiago Morning que es colista hay apenas cinco puntos de diferencia.

En el torneo de Primera B el campeón tiene un ascenso directo; el segundo clasifica a la final de la liguilla; del tercero al octavo juegan la postemporada por un cupo para la Liga de Primera y el último cae a Segunda.

Torneazo…

La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

