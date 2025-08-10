En San Marcos de Arica existen dos grandes preocupaciones al entrar al tramo final de la temporada 2025 en Primera B. No sólo porque es uno de los tres líderes de la competición, sino por la denuncia que, de comprobarse, podría acabar con un descenso por secretaría.

Lo anterior, luego que los restantes 15 clubes de la categoría firmaran una carta dirigida a la ANFP, denunciando al cuadro nortino por “una millonaria deuda fiscal y posible falsificación a la hora de dar sus informes financieros”, lo que provocaría, incluso, la desafiliación del club.

Fue tras el empate sin goles ante Deportes Temuco, que los dejó punteros de Primera B junto a Copiapó y Wanderers, el gerente de San Marcos de Arica, Mario Salgado, se refirió a la misiva de sus rivales y dejó en claro que no tienen nada que temer.

San Marcos responde a denuncia de clubes en Primera B

“Nosotros no tenemos copia del documento que firmaron 15 clubes de nuestra división, pero sí la ANFP nos pidió cierta información que nosotros estamos recabando“, indicó el directivo de los ariqueños al sitio especializado Primera B Chile.

En esa línea, el gerente de San Marcos avisa que “el lunes vamos a responder la misiva y dentro de lo que nos preguntan hay temas de deudas laborales. Por ejemplo, deudas laborales antiguas que se pactaron, que están en convenio con la Tesorería General de la República y que están al día”.

Además, Salgado agrega que “por ahí se especulaba que había falsificación de documentos, no hay nada de eso. Estamos super tranquilos y esperamos el lunes entregar toda la información a la ANFP y todos los respaldos para poder cerrar el tema”.

Por último, el directivo de San Marcos le avisó al resto de los clubes en Primera B que “es algo totalmente distinto porque a nosotros se nos está acusando de temas que no tienen ningún sustento“, y recordó que la deuda fiscal de 2017 que se les imputa y no aparece en la memoria 2023, está discutiéndose en la Corte Suprema.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?

El cuadro de Arica es uno de los tres líderes que tiene la categoría con 33 puntos, al igual que Deportes Copiapó y Santiago Wanderers, cuando restan 10 fechas para que termine la fase regular.

