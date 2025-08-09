San Marcos de Aricasigue con todo en la lucha por llevarse el título de la Primera B en donde actualmente están posicionados en el segundo lugar, solo un punto abajo de Copiapó, el actual puntero. A pesar de este positivo panorama, el cuadro nortino tendrá una fuerte ausencia para el encuentro contra Deportes Temuco: Augusto Barrios.

En una conferencia de prensa, el DT del equipo, Germán Cavalieri, habló sobre lo que significa no contar con el jugador debido a acumulación de tarjetas amarilla, pero lo que más sorprendió fue la revelación de las fuertes lesiones que arrastra el volante de 33 años.

“Perdemos al capitán, perdemos al alma del equipo. Es un jugador súper importante”, comentó el entrenador del equipo.

Las fuertes lesiones que arrastra Barrios

En la misma conferencia, Cavalieri señaló que el jugador lleva un tiempo jugando con graves lesiones, ambas producidas por colisiones dentro de cancha contra rivales.

“Barrios está jugando con dos fracturas. Tiene una fractura en la columna, producto de un choque con Temperini en uno de los últimos partidos de la primera rueda, y después, en un choque con Nico Gauna, sufrió una fractura en la boca, en la parte superior del diente”.

El duro presente de San Marcos de Arica

El equipo nortino actualmente suma 32 puntos en la Liga de Ascenso seguido de cerca por Cobreloa y Santiago Wanderers con 30 puntos y solo superado por Copiapó con 33.

Pero la situación podría complicarse luego de que 16 equipos denunciaron al elenco por incumplimiento financiero frente a la ANFP.

En la misiva, según recoge ADN, señalan detalles de la denuncia. “El Club San Marcos de Arica mantenía una deuda fiscal vencida superior a los 3.500 millones de pesos”.

“Sin embargo, al revisar la Memoria y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 subida por San Marcos de Arica a la página de la CMF, no figura en dicho documento la existencia de dicha deuda, la que, como se puede apreciar del aludido certificado, estaba vencida, en el mejor de los casos, desde el año 2017″.

Esta situación, de comprobarse, podría terminar en que el equipo pierda todos los puntos acumulados durante esta temporada.

