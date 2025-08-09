San Macos de Arica está en el ojo del huracán en la Primera B. Uno de los candidatos al título en nuestro división de plata tiene en su contra una delicada denuncia, la que podría acarrear la perdida de todos los puntos ganados en este año y de incluso perder su Licencia de Clubes.

Esta acusación viene del resto de los 15 equipos de la B, quienes aseguran que el cuadro ariqueño tiene una deuda fiscal vencida por mas de 3.500 millones de pesos. Además, aseguran que esta cifra que no aparece reflejado en los estados financieros oficiales ni en las memorias públicas al 31 de diciembre de 2023.

No obstante, esto no se queda ahí, ya que también afirman que el club tiene 18 multas laborales impagas y que la ANFP estaría “ayudando” con un préstamo para pagar esta multa, algo inaceptable para los demás elencos.

“Ellos se pusieron de acuerdo”

Uno que analizó esta compleja situación fue el periodista Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que deportivamente una denuncia como esta tiene mucho sentido en la Primera B.

“Lo que hay acá es que 15 clubes se pusieron de acuerdo. Los de abajo que están peleando el descenso, si hay agua en la piscina y sancionan a San Marcos de Arica, se salvan del descenso y mantienen la cuota”, afirmó Díaz.

San Marcos de Arica podría bajar a la Segunda División Profesional si la denuncia en su contra llega a buen puerto. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el periodista también apuntó a la zona alta, declarando que “por su parte los de arriba aprovechan de eliminar a un candidato al título, además de correr la lista para la liguilla por el segundo ascenso”.

San Marcos de Arica de momento marcha segundo en la Primera B con 32 unidades tras 19 fechas disputadas. Está a solo un punto de Deportes Copiapó y el ascenso directo a la máxima categoría de nuestro balompié.

El próximo partido de San Marcos de Arica

Los Bravos del Morro se verán las caras ante Deportes Temuco hoy sábado 9 de agosto desde las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Este duelo será válido por la fecha 20 del torneo de Primera B.

