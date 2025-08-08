Magallanes logró el batacazo de la fecha de la Primera B. El cuadro dirigido por Ivo Basay volvió a los triunfos ante San Luis y en un momento clave para salir del fondo de la tabla, y al menos respirar un par de horas fuera de puestos de descenso.

La Academia aprovechó la supremacía dentro de la cancha y se llevó un premio que a final de año puede ser determinante. Aunque las emociones se hicieron esperar, y comenzaron a caer en el complemento con la expulsión a los 30 segundos de iniciada la segunda etapa. Felipe Coronel recibió la roja directa por una fea plancha en la mitad de cancha sobre Javier Quiroz.

Con un hombre más, Magallanes se la jugó el todo por el todo por el triunfo. Lo que llegó en el 78’ con la anotación de Alonso Walters que aprovechó un rebote en plena área chica canaria.

Pero las emociones siguieron hasta el final con la roja a Alonso Barria en los descuentos. Con la igualdad de jugadores San Luis intentó el agónico empate, pero no pudo superar el arco de Mathias Bernatene y finalmente el arbitro Cristián Droguett cerró el 1-0 para la visita.

“Estamos todos en la misma nota. Trabajando bien con el profe y al fin nos llegó una buena. Él nos transmite a ganar y eso es lo que más queremos”, agregó Quiroz tras el pitazo final a TNT Sports.

¿Cómo quedó la tabla de la Primera B?

Con el triunfo de Magallanes se cortó una racha sin saber de victorias desde mayo. Por lo que ahora queda con 19 unidades y pasa al puesto 15ª. En tanto Santiago Morning tiene 17 en el 16ª y este sábado visita a Rangers. En tanto San Luis se mantiene octavo con 27 unidades y la próxima fecha debe visitar a San Felipe.