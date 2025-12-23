La Copa Libertadores 2025 tuvo una destacada participación nacional, ya que, a Erick Pulgar, gran figura del Flamengo campeón, se suman dos chilenos que alcanzaron la fase de semifinales del certamen Conmebol. Nos referimos a Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, ambos de Liga Deportiva Universitaria de Quito, quienes junto a Tiago Nunes cumplieron una destacada participación.

Justamente Pastrán es quien vuelve a hacer noticia en la actualidad. El delantero chileno-argentino, con pasos por Everton de Viña del Mar, recientemente recibió un duro baldazo de agua fría, debido a que no continuará en Ecuador y deberá buscar club de cara a la temporada 2026.

Lautaro Pastrán no seguirá en Liga de Quito

Así es, porque en las últimas horas se conoció que el cuadro ecuatoriano no hará uso de la opción de compra por el ex Everton de Viña del Mar, quien finaliza su vínculo a préstamo en las próximas semanas.

El propio presidente del LDU, Isaac Álvarez, confirmó la decisión con palabras claras: “De quien sí puedo hablar es de Lautaro Pastrán, una persona estupenda y un profesional destacado (…) Lamentablemente, no podemos hacer efectiva la opción de compra; debemos ser responsables en lo económico” cerró.

Así las cosas, Pastrán deberá regresar a Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase, quedando nuevamente a la espera de definir su próximo destino, ya sea a través de una nueva cesión o una venta definitiva a otro club.

Pastrán deja LDU y tendrá que volver a Argentina. (Foto: Getty Images)

El futuro del delantero permanece abierto y no son pocos los que relacionan al jugador con Universidad de Chile, elenco que ya estuvo alguna vez interesado en el ex delantero viñamarino.

Los números de Lautaro Pastrán este 2025

El delantero de 23 años disputó esta temporada un total de 45 partidos entre competiciones locales y la Copa Libertadores, anotando dos goles y realizando 3 asistencias.