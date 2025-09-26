No solo la U: Los 6 chilenos que buscan la gloria de la Copa Libertadores y Sudamericana

Se jugaron los partidos de vuelta de los certámenes Conmebol y ya se conocen a los ocho equipos que animarán las rondas de semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Entre ellos, el único conjunto nacional que sigue en competencia es la Universidad de Chile, los azules derrotaron por un marcador de 2-1 a Alianza Lima de Perú y avanzaron a la ronda de semifinales donde se deberán enfrentar al elenco de Lanús.

Los argentinos son justamente uno de los dos equipos que jugarán semifinales de los torneos continentales sin un chileno en su plantilla, ya que el resto de los clasificados cuentan con al menos un representante nacional, conoce quienes son, a continuación.

Los 6 jugadores chilenos que buscan la gloria en Copa Libertadores y Sudamericana:

En Copa Libertadores, los clasificados a la ronda de semifinales del certamen son los conjuntos de Flamengo y Palmeiras de Brasil, además de Racing Club de Argentina y LDU Quito de Ecuador, de ellos, solo Palmeiras no cuenta con nacionales en su plantel , el resto se compone de la siguiente manera:

Flamengo: Erick Pulgar.

Racing Club: Gabriel Arias.

LDU Quito: Lautaro Pastrán y Fernando Cornejo.

Erick Pulgar es uno de los chilenos que avanzó a semifinales de las copas Conmebol. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

En Copa Sudamericana, en tanto, clasificaron a la fase de los cuatro mejores la Universidad de Chile, Lanús de Argentina, además de Atlético Mineiro de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador. Como dijimos anteriormente, solo Lanús no cuenta con chilenos en su plantilla , esto porque además de la U el resto sí tiene chilenos:

Atlético Mineiro: Iván Román.

Independiente del Valle: Matías Fernández Cordero.

Universidad de Chile.

Buen presente para los nacionales nombrados y que indica que hay un alto porcentaje de probabilidades de que un chileno levante al menos uno de los dos trofeos más importantes del continente, salvo que Lanús y Palmeiras logren las coronas continentales.

