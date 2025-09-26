Ni Assadi, ni Altamirano: El ‘llamativo’ anuncio de Conmebol para la semi entre la U y Lanús

Una importante victoria consiguió la Universidad de Chile este jueves ante Alianza Lima por 2-1 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, clasificando así a la fase de semifinales del certamen Conmebol donde se medirá al conjunto de Lanús.

Partidazo que el ente rector del fútbol sudamericano ya comenzó a promocionar a través de redes sociales con un llamativo anuncio.

ver también El enigmático mensaje de Lanús, próximo rival de U. de Chile, tras la clasificación azul

Así es, porque la entidad sudamericana publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “🇨🇱🏆🇦🇷 ¡El último cruce de semifinales definido! @udechile y @clublanus jugarán por un lugar en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista” junto a este mensaje, el organismo compartió una imagen con dos jugadores azules y dos del elenco trasandino.

Lo llamativo fue que Conmebol se inclinara en esta oportunidad por la veteranía de los jugadores universitarios y colocará a Marcelo Díaz como figura principal, acompañado de Matías Zaldivia , dejando, por ejemplo, fuera a dos de los jugadores más jóvenes del plantel y grandes estrellas del elenco de Gustavo Álvarez, como Lucas Assadi y Javier Altamirano, justamente los dos héroes del triunfo azul ante Alianza Lima en Coquimbo.

Revisa, a continuación, el anuncio de Conmebol para la semifinal de Copa Sudamericana:

Tweet placeholder

Al cierre de esta noticia, la publicación de Conmebol cuenta con más de 97 mil visualizaciones, más de 3 mil ‘likes’, más de 400 RT y un centenar de comentarios, preferentemente de hinchas ‘azules’ y ‘granates’ que ya adelantan el duro compromiso por la ronda de los cuatro mejores.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juegan las semifinales entre la U y Lanús?

Los duelos de semifinales de la Conmebol Sudamericana aún no fueron programados en sus horarios, sin embargo, ya se conocen los días, estos son: