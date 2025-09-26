Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales de Copa Sudamericana, partidos que se disputarán en las semanas del 22 y 29 de octubre. Y de inmediato empiezan a tomar nota del plantel trasandino.

El Granate, que lo dirige el ex DT del Bulla Mauricio Pellegrino, es uno equipo sólidos en el torneo argentino. Marcha cuarto en el Grupo B, a solamente dos unidades de River Plate, el líder de la zona.

La columna vertebral de Lanús en Copa Sudamericana

Cuenta con jugadores experimentados y hay tres figuras que tienen mucho recorrido, que son la columna vertebral de la escuadra argentina.

El primero es el central Carlos Izquierdoz. Con 36 años, es canterano, el capitán y gran referente que tiene Lanús. Destacó en su paso por Boca Juniors durante cuatro años y luego saltó a España, para jugar en el Sporting de Gijón.

Carlos Izquierdoz, patrón de la zaga de Lanús

“Tratamos de dejar al fútbol argentino en lo más alto”, fue lo que señaló tras ser una muralla contra Fluminense en Río de Janeiro, partido en el que igualaron 1-1 y accedieron a semis.

Publicidad

Publicidad

Luego viene el talentoso volante creativo Marcelino Moreno, de 30 años. Surgido de las inferiores del club, su salto al extranjero fue para jugar en la MLS durante tres años, entre el 2020 y 2023. Dio una asistencia de lujo en el Maracaná.

Finalmente en ofensiva cuentan con Eduardo Salvio. Si bien a sus 35 años ya no tiene la rapidez que lo llevó a la selección argentina, donde jugó 14 partidos, muestra gran compromiso con el equipo jugando como extremo.

Salvio es un delantero peligroso en Lanús

Publicidad

Publicidad

“Toto” jugó en Atlético Madrid, Benfica y Boca Juniors, antes de regresar a Lanús, el equipo que le abrió la puerta del fútbol grande en Argentina en sus inicios.

ver también Otaku para rato: la U confirma la compra del pase de Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata

El bonus track es la última perlita de las inferiores, el atacante Dylan Aquino. A diferencia de la experiencia de otros, tiene apenas 20 años. Pero ha demostrado ser un jugador incisivo, lo que queda reflejado en el gol que le marcó al Flu en Río, tras entrar desde el banco.