La Copa Libertadores tiene a su penúltimo semifinalista en un partido donde Liga de Quito prácticamente no se tuvo que despeinar para ratificar el resultado de la ida.

Los ecuatorianos habían dado el gran golpe en la ida superando a Sao Paulo en casa por 2-0, y en Brasil tenían que confirmar la ventaja que dejó a muchos sorprendidos.

En el primer tiempo las acciones fueron de Sao Paulo, a los 8′, Valle descuelga el centro, el rebote le quedó a Ferreira y el arquero ecuatoriano salva el incendio con doble remate.

A los 19′, se lo pierden los brasileños de manera increíble. Sacan rápido un tiro de esquina y sorprenden a la defensa de Liga de Quito que no pudo pillar a Luciano. El 10 lo recibe en área chica y a boca de arco la manda a las nubes.

Pero a los 40′ llegaría la sorpresa que dejo mudo al estadio. Tras un tiro de esquina de Sao Paulo, Liga lo recupera y manda un pelotazo largo que sorprende a Medina, quien corre endemoniado, gana el duelo a un defensor y con clase deja las cosas 1-0.

El segundo tiempo sería digno de una Copa Libertadores y que repetiría el trámite del primer tiempo. Sao Paulo seguiría presionando para dar vuelta el partido, y al 50′ tuvo un gol anulado.

Aunque Liga de Quito puso todos los buses disponibles que iban pasando por fuera del estadio para mantener a como diera lugar el resultado ante las arremetidas locales.

Fernando Cornejo Miranda jugó 80′ del compromiso y salió por Kevin Minda. Al mismo tiempo, entró Lautaro Pastrán, quien disputó los últimos minutos del compromiso y se meten en la semifinal de la Copa Libertadores siendo los chilenos que nadie tenía en el radar para seguir en ruta.

Próximo rival de Liga de Quito en la Gloria Eterna

Tras la victoria ante Sao Paulo, Liga de Quito ya tiene rival para enfrentar en semifinales: Palmeiras, quien superó a River Plate en la otra parte del cuadro de los cuartos de final.

