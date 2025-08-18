La emocionante y tensa temporada 2025 en Primera B dejó una nueva víctima. Si bien resta una comunicación oficial al respecto, Deportes Concepción despidió a Manuel Suárez como su entrenador tras la derrota por 2-1 ante Deportes Copiapó.

A las horas siguientes de la caída en la Región de Atacama, el medio local Sabes Deportes dio a conocer que el cuadro penquista apeló a un ídolo de casa como Patricio Almendra para ser su técnico interino y que incluso se quedaría hasta final del torneo.

Sin embargo, desde la propia dirigencia de Concepción descartan tal posibilidad. De hecho, el diario La Tercera apunta a que su director deportivo, Aiderson Abreu, se reunirá en la presente semana con los tres candidatos para tomar el cargo en lugar de Suárez.

Los tres candidatos para ser nuevo DT de Concepción

El matutino menciona que el tridente de nombres que entrevista la escuadra lila cuentan con experiencia en Primera B, también con pasos de dulce y agraz por la Primera División, y actualmente todos se encuentran sin club. Son dos chilenos y un argentino.

Respecto a los nacionales, el medio apunta a Francisco Arrué, quien viene de dos malas campañas con Audax Italiano y Ñublense, además de Damián Muñoz, quien luego de un paso histórico por Curicó Unido y salvar a San Felipe del descenso, no tuvo un buen paso por San Luis.

Mientras que el técnico extranjero que tiene en la mira Concepción es el argentino Dalcio Giovagnoli, campeón con Cobresal en el torneo de Clausura 2015 con vasta experiencia en el fútbol chileno y que viene de una polémica salida en San José de Oruro en Bolivia.

Los números de Manuel Suárez en el León de Collao

Desde su llegada a Deportes Concepción en junio de 2024 hasta la actualidad, Manuel Suárez sumó un total de 10 triunfos, 11 derrotas y ocho empates, con un porcentaje de rendimiento del 48 por ciento. Como gran logro, consiguió el ascenso a Primera B.

¿Cuál es el próximo juego de los lilas?

En busca de volver al triunfo luego de dos jornadas, el “León” jugará el nuevo clásico penquista ante Universidad de Concepción como local en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, en duelo a disputarse este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas.

