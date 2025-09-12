Mientras el protagonismo del fútbol chileno se lo llevará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, otros clubes han tomado cartas para garantizar la continuidad durante el parón del Mundial Sub 20.

Es así que hace más de un mes, y en el más absoluto silencio, seis clubes de la Región del Biobío están organizando un inédito torneo regional que, sin duda, marcará un antes y un después.

Los detalles los han trabajado con financiamiento asegurado, como también una logística que garantiza su desarrollo de principio a fin, y así no pierdan ritmo durante la pausa por la Copa del Mundo juvenil.

El inédito torneo regional en el fútbol chileno: Es oficial

Lo que era un rumor, es oficial. Huachipato, U. de Concepción, Deportes Concepción, Lota Schwager, Naval de Talcahuano y Fernández Vial han creado un inédito torneo regional en el fútbol chileno durante septiembre y parte de octubre.

Se trata de la Copa Biobío que servirá para que estos equipos no pierdan ritmo durante la pausa por la realización del Mundial Sub 20 en nuestro país.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales, con la leyenda “el fútbol que forjó nuestra identidad”. “Vuelven los clásicos que nos contaron nuestros abuelos y la camiseta que heredamos de nuestros padres”, agrega la primera publicación.

Hace unas semanas, el medio Sabes Deportes señaló que las conversaciones estaban avanzadas para tener dos estadios donde se disputará este inédito torneo: el Ester Roa de Concepción y el Huachipato de Talcahuano.

La Copa Biobío 2025 tiene como fechas entre el 23 de septiembre al 1 de octubre, disputando en ocho días un inédito título para el fútbol chileno y que el hincha celebra, a la espera de informaciones oficiales sobre cómo se disputará.

