Manuel Pellegrini está viviendo su último año de contrato con el Real Betis, elenco al cual llegó en el 2020, y se ha convertido en protagonista del fútbol europeo, como conquistando la Copa del Rey en España.

A mediados del 2026 su vínculo con los andaluces llega a su fin, y la expectación crece entre los hinchas para saber si renovará, o no, su vínculo con la institución a la cual le dio un salto de calidad.

Pero quienes también miran de reojo la situación del Ingeniero es la selección chilena, que busca un DT y se fijan en enero del próximo año como meta para el sucesor de Ricardo Gareca.

Conoce muy bien a Manuel Pellegrini y revela un almuerzo clave: ¿Qué quiere el Ingeniero?

Quien habló de su futuro fue el propio Manuel Pellegrini. “No hemos hablado últimamente con el club para ver la continuidad en el Betis. Ya lo dirá el tiempo”, manifestó en conferencia de prensa instalando la duda.

Y además, reafirmó que su “compromiso va a seguir siendo el mismo”. Una situación que en Chile mira con especial dedicación uno de sus amigos, quien revela a RedGol una conversación con el Ingeniero.

“La última conversación que tuvimos acá, almorzamos en el Estadio Italiano con él, Arturo (Salah), estaba viendo la posibilidad de la renovación en el Betis”, detalla Héctor Pinto en nuestro portal.

De hecho, agrega que si no llega un ofrecimiento acorde a sus expectativas su intención es seguir dirigiendo. “Si el Betis no le ofrecía algo interesante como para seguir, él piensa que, no se… Sigue pensando en dirigir”, agrega.

¿Y si lo llama la selección chilena?

En la conversación, el Negro Pinto revela la postura de Manuel Pellegrini sobre si recibe un llamado de la selección chilena en el caso de no continuar a mediados de 2026 en España.

“Acá tendrían que cambiar mucho las cosas como para que él pudiera venir, o sea la directiva, tendría que cambiar toda la directiva para que pudiera venir, me imagino”, complementa.

“No ha dado muestras así de decir “sí, voy”, pero yo creo que, a lo mejor, con algunas condiciones podría ser, no sé, uno nunca sabe. Manuel le gusta mucho dirigir, pero venir a dirigir a Chile no sé si está en su cabeza, la verdad”, cuenta su amigo.

También dice que “yo se lo dije a Arturo, y está Manuel ahí, le dije: ‘si tú no viniste cuando estaba Arturo que se daban todas las posibilidades’, hoy día que la cosa está un poco desordenada, uno no sabe para dónde va, que hay bastantes problemas, no se si él vendría a hacerse cargo de la selección“.

“Quiere seguir dirigiendo”

Además, Pinto cuenta que no solo hablaron de dirigir a la selección chilena con Manuel Pellegrini y Arturo Salah. Incluso, esbozaron la posibilidad de asumir una unidad técnica.

“Le dijimos “vente a hacer un proyecto”, pero del fútbol en general, como jefe técnico de una unidad técnica nacional. Él solo lo deja un poco en el aire, pero él en algún momento dice “a mi me gusta dirigir”, señala.

En ese sentido cuenta que el Ingeniero “quiere seguir dirigiendo, le apasiona dirigir, la verdad, dice “yo no sirvo para oficina”, pero si no vas a estar en oficina, esta cuestión requiere, salir, buscar, ir, ver, dictar pautas, es un trabajo largo, pero bonito”.

Finalmente, Héctor Pinto cierra la conversación con nuestro sitio con algo de optimismo por lo que pueda pasar con su amigo si es que desde Quilín quieren contar con él. “Mira, hay que intentarlo, por ahí Manuel en algún momento querrá sacarse la espinita también, pero también tienen que darse las condiciones para decir que sí”, dice.