Polémica generaron las palabras de Arturo Vidal ante un posible regreso de Manuel Pellegrini al fútbol chileno para asumir en la selección. El King le bajó el precio al Ingeniero y derechamente le cerró la puerta, asegurando que le juega en contra que nunca ha trabajado con jugadores nacionales.

“Pellegrini siempre es un nombre que se nombra en la selección, pero tampoco creo que sea el hombre indicado, porque nunca ha trabajado con jugadores chilenos. Nunca le he visto un proceso de selección, entonces es difícil”, señaló Vidal a TNT Sports.

Pues bien, estos dichos han generado una defensa importante en torno a la figura del entrenador chileno. Es más, un amigo cercano salió a darle un fuerte espaldarazo tras esta suerte de ninguneo del volante de Colo Colo.

La defensa a Pellegrini tras los dichos de Arturo Vidal

Hablamos de Héctor Pinto, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que “lo encuentro extrañísimo. Una persona que ha trabajado en varias partes, con varias nacionalidades y que lo vengan a cuestionar por eso. Yo creo que es totalmente incomprensible que lo piense así”.

“Manuel ha dado muestras de ser un gran profesional, una persona muy estudiosa y que sabe todo absolutamente todo lo que pasa en Chile. Conoce a cada uno de los jugadores. O sea en ese sentido está errado Arturo lamentablemente”, agregó.

Manuel Pellegrini termina su contrato con el Real Betis en junio del 2026. ¿Será momento de tomar la selección chilena después de eso? | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex entrenador de Universidad de Chile aseguró que “yo creo que Vidal se equivocó. Es lamentable que lo piensen así porque él mismo estuvo en equipos distintos y le tocó con técnicos distintos”.

“Le tocó con un español, le tocó con otro alemán, no sé por ahí, entonces que ahora le tocó con chilenos. Qué más da si es un técnico que conoce todo el medio y ha estado trabajando en el medio y es chileno”, concluyó.

Los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Al mando del Real Betis el Ingeniero ha dirigido un total de 265 encuentros, donde ha logrado 124 triunfos, 72 empates y recibido 69 caídas, lo que se traduce en un 55.85% de rendimiento. Con los verdiblancos el chileno ganó la Copa del Rey 2021-22.

