El mercado de fichajes para la temporada 2026 ya se activó en Universidad de Chile, donde hay importantes nombres que suenan para potenciar especialmente en la delantera.

Con las posibles salida de Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y las dudas que genera la compra del pase de Lucias Di Yorio, las miradas se han puesto en dos argentinos.

Uno es Juan Martín Lucero, el ex Colo Colo que está en el Fortaleza de Brasil, además del gran anhelo del último verano en la U y que fue imposible traer: Octavio Rivero.

Una decisión donde los hinchas tienen la opinión dividida, pero donde hubo un histórico que se atrevió a tomar una decisión entre los dos goleadores, incluso dejando de lado su pasado como colocolinos: Héctor Pinto.

Juan Martín Lucero se lleva las preferencias en la U.

¿Octavio Rivero o Juan Martín Lucero para la U?

Fue el técnico campeón con Universidad de Chile quien sacó la voz en conversación con Redgol, donde asegura que a ojos cerrados del que debe llegar es Juan Martín Lucero.

“Como jugador me gusta Lucero, por todo lo que entregó y conozco, que es más que Rivero. Si bien jugó en Colo Colo, debe entregarse al equipo que lo contrata, ser profesional. No me altera ese pasado colocolino. Yo incluso jugué en Colo Colo. Si hace los goles, se ganará al público en cualquier momento. Es mejor opción que Rivero, lo conozco más y lo he visto más, sería un buen aporte para la U”, explicó.

En ese sentido, por más que ambos jugadores tengan historia como jugadores en el estadio Monumental, asegura que esto queda de lado si se entregan y consiguen cosas por el club.

“Ha ido cambiando todo (por haber jugado en Colo Colo), cuando no se abanderizan tanto los jugadores por un club se entregan como profesionales. Es un detalle dónde hayan jugado, que haga los goles que el equipo necesita y así se va a ganar al público de todas maneras”, detalló.

