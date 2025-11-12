En Colo Colo hablan por primera vez del eventual regreso de Juan Martín Lucero: “La verdad…”

Una movida semana ha experimentado Colo Colo en lo que respecta a rumores, posibles idas, regresos y mucho más. Y es que, la temporada 2025 del “Cacique” ha sido para el olvido y por ello, a falta de solo tres jornadas para el término del campeonato, ya han comenzado a haber movimientos de cara al próximo mercado de fichajes.

En ese contexto es que se dio a conocer en las últimas horas que Juan Martín Lucero asoma nuevamente como una opción para el equipo. Posibilidad surge justo en un momento donde el “Gato” no lo pasa bien en Fortaleza al ser suplente, no marcar desde mayo pasado y, además, el ‘Leão do Pici’ está en zona de descenso a la Serie B.

Esta situación, sumada a la evidente falta de gol que aqueja a los albos, hace que todos los ojos miren nuevamente a Lucero como una opción real, justo en un momento donde la U también lo desea.

Precisamente en ese marco, fue que el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, rompió el silencio y se refirió a la opción de traer de vuelta a Lucero, así como también a otro nombre que ha merodeado el Monumental: Jordhy Thompson, actualmente en Rusia.

En Colo Colo hablan de los regresos de Thompson y Lucero

Este miércoles en el Estadio Monumental, Valladares, se refirió a estos rumores, buscando poner paños fríos a las especulaciones.

El mandamás de la corporación señaló, en primer lugar, que, en el actual momento, hablar de refuerzos solo desviaría el foco de lo importante: “La verdad que, sin querer esquivar la pregunta, me parece a mí que a falta de tres fechas para que termine el torneo, la concentración, el foco tiene que estar ahí“, indicó.

Posteriormente, agregó que: “Nosotros no queremos desviar de eso al plantel a la interna” y que, llegado su momento: “El directorio, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico tendrán que tomar las decisiones”. Enfatizando que “adelantarnos respecto a una especulación de eventuales retornos, creo que no es el momento“.

Valladares rehusa hablar de un regreso de Lucero a Colo Colo por el momento. (Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT)

Finalmente, Valladares encauzó los objetivos de Colo Colo en el corto plazo al señalar como una obligación mínima clasificar a la Copa Sudamericana para así tomar decisiones de cara al 2026: “Espero que podamos lograr el objetivo, al menos, de llegar a un torneo internacional, que es el piso mínimo que debe tener Colo Colo y luego de ello habrá que tomar las decisiones que correspondan, pero creo que adelantarlo, solamente va a sacar del foco a los jugadores, a nuestra interna, al cuerpo técnico”, cerró.

