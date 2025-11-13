Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Que valoricen al jugador chileno en el extranjero”: Felipe Loyola lo quema todo en la selección

El volante estrella de Independiente y la Roja tomó la palabra y puso su liderazgo por delante para hacer una dura crítica al medio.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola es uno de los más experimentados de la Roja.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFelipe Loyola es uno de los más experimentados de la Roja.

La selección chilena alista los últimos trabajos para el amistoso que sostendrá en Rusia, ante el equipo local. Y uno que tomó la palabra fue Felipe Loyola, una de las figuras nacionales en el extranjero.

“Con el simple hecho de representar a la selección, no hay mayor motivación. Es el sueño de todos, creo que mis compañeros piensan igual que yo, estamos representando a todos los chilenos y eso es una sensación única”, partió diciendo a Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El volante de Independiente aclaró que ya se encuentra recuperado de las molestias físicas y que si no llegan buenas ofertas a su club, se queda feliz. Eso sí, lanzó un palo a la valoración de los chilenos en el extranjero.

Felipe Loyola sin filtro por los jugadores de Chile

Siguiendo con su mensaje previo al amistoso contra Rusia, Felipe Loyola golpeó la mesa en la selección chilena. Es que ante la ausencia de referentes, Pipe lanzó una fuerte crítica por el talento del jugador nacional.

Tweet placeholder

“Vamos a dar todo, hay buenos jugadores y estamos con hambre, con motivación. La mentalidad es fundamental y queremos progresar, ir por más, para que valoricen al jugador chileno en el extranjero” recalcó.

Publicidad

Por ello, también demostró que bajo el mando de Nicolás Córdova maneja las métricas y la pizarra. Con total conocimiento, el volante nacional escaneó al combinado ruso para el amistoso.

“Va a ser un partido con mucha intensidad, presionan bastante los rusos, se posicionas hombre a hombre de forma intensa. Cuando liberas eso hace un 5-4-1, pero queremos sacar el partido por delante”, cerró.

Publicidad
Lee también
"El Mundial es una vitrina": figura de Chile Sub 17 avisa a Colo Colo
Colo Colo

"El Mundial es una vitrina": figura de Chile Sub 17 avisa a Colo Colo

Doblete de Mbappé mete a Francia en el Mundial 2026
Internacional

Doblete de Mbappé mete a Francia en el Mundial 2026

Fernando Ortiz fija postura por el peor refuerzo de Colo Colo en 2026
Colo Colo

Fernando Ortiz fija postura por el peor refuerzo de Colo Colo en 2026

Reportan millonaria deuda en Argentina que puede ayudar a Colo Colo
Internacional

Reportan millonaria deuda en Argentina que puede ayudar a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo