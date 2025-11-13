La selección chilena alista los últimos trabajos para el amistoso que sostendrá en Rusia, ante el equipo local. Y uno que tomó la palabra fue Felipe Loyola, una de las figuras nacionales en el extranjero.

“Con el simple hecho de representar a la selección, no hay mayor motivación. Es el sueño de todos, creo que mis compañeros piensan igual que yo, estamos representando a todos los chilenos y eso es una sensación única”, partió diciendo a Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El volante de Independiente aclaró que ya se encuentra recuperado de las molestias físicas y que si no llegan buenas ofertas a su club, se queda feliz. Eso sí, lanzó un palo a la valoración de los chilenos en el extranjero.

Felipe Loyola sin filtro por los jugadores de Chile

Siguiendo con su mensaje previo al amistoso contra Rusia, Felipe Loyola golpeó la mesa en la selección chilena. Es que ante la ausencia de referentes, Pipe lanzó una fuerte crítica por el talento del jugador nacional.

Tweet placeholder

“Vamos a dar todo, hay buenos jugadores y estamos con hambre, con motivación. La mentalidad es fundamental y queremos progresar, ir por más, para que valoricen al jugador chileno en el extranjero” recalcó.

Publicidad

Publicidad

Por ello, también demostró que bajo el mando de Nicolás Córdova maneja las métricas y la pizarra. Con total conocimiento, el volante nacional escaneó al combinado ruso para el amistoso.

“Va a ser un partido con mucha intensidad, presionan bastante los rusos, se posicionas hombre a hombre de forma intensa. Cuando liberas eso hace un 5-4-1, pero queremos sacar el partido por delante”, cerró.

Publicidad