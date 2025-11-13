La Selección Chilena se encuentra en Rusia lista para enfrentar un amistoso internacional, como parte del cierre de la temporada 2025, donde la Roja tuvo un complejo año al no clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, no hay tiempo para lamentar y los desafíos de cara a la cita mundialista 2030 ya comenzó.

En ese contexto, una de las figuras de la Roja habló sobre los partidos agendados, donde también enfrentarán a Perú el 18 de noviembre y se sinceró acerca de lo que se viene para la selección nacional.

El presente de la Roja

Desde Sochi, Matías Sepúlveda, lateral de Universidad de Chile, se refirió al amistoso contra Rusia agendado para el sábado 15 de noviembre.

“Son entrenamientos muy intensos, estamos preparándonos de buena manera iniciando este proceso con muchas ganas, esperando que salga todo bien”, comentó el jugador según recoge ADN.

Matías Sepúlveda fue citado por la Selección Chilena /Photosport

En la misma línea, el jugador de los azules está contento de ser parte de la citación para esta fecha FIFA. “Es una responsabilidad, estoy con mucha motivación. Es un privilegio estar en la selección. Se viene un proceso con jugadores con mucha calidad, con muchas ganas de aprender y conseguir cosas”, comentó.

Publicidad

Publicidad

ver también La selección chilena vuelve a jugar con Rusia: Pollo Véliz recuerda el mítico partido de 1973 como “fútbol y no una guerra”

Añadiendo que pudieron ver un poco de sus rivales, Perú y Rusia. “Son dos equipos con los mejores jugadores de cada país, lo estamos analizando de buena manera en beneficio de nosotros. Rusia es una selección donde físicamente sus jugadores son potentes”.