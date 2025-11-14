Nicolás Córdova se vuelve loco: la Roja se llena de sorpresas y tendrá una formación inédita ante Rusia

La selección chilena vuelve a salir a la cancha y este sábado se mide ante Rusia, en un amistoso internacional en Sochi, en el marco de la Fecha FIFA de noviembre.

El entrenador interino de la Roja, Nicolás Córdova, encabezó la última práctica del equipo nacional este viernes y tomó la decisión de cambiar de sistema y mover mucho en la formación titular que jugará ante los rusos.

El experto en métricas tomó la decisión de variar lo que venía haciendo en los partidos anteriores el equipo nacional, con la victoria ante Perú en La Florida como último antecedente, y pondrá caras nuevas en Sochi.

La formación de Chile vs Rusia

Nicolás Córdova decidió tomar recaudos defensivos y cambia el esquema de Chile, que pondrá un sistema táctico de 1-5-2-1-2, según dio a conocer el enviado especial de radio ADN a Rusia, David Oyarzún.

Los jugadores que se meten por la “ventana” al once titular son el arquero Thomas Gillier, el defensor Iván Román, el volante Javier Altamirano y el delantero Gonzalo Tapia.

Nicolás Córdova cambia la formación de Chile. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

De esta forma el once chileno será con Thomas Gillier; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Javier Altamirano; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

El partido entre Chile y Rusia es el segundo duelo del triangular amistoso que completa Perú, porque en el primer encuentro los locales empataron 1-1 con los incaicos en San Petersburgo.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Rusia en la Fecha FIFA?

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 horas de Chile en Sochi.

