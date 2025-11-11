Universidad de Chile comenzó a organizar su plantel para la temporada 2026, sin saber todavía si el técnico Gustavo Álvarez se mantendrá al mando del equipo el próximo año, pese a que tiene contrato.

En ese sentido, ya comienzan a aparecer importantes nombres como opción para potenciar la delantera, que es la zona donde más bajas se puede tener cuando se arme el nuevo plantel en el mercado de fichajes.

Por lo mismo, como cada año, el que toma fuerza para un regreso a la U es Felipe Mora, jugador que finalizó su participación en el Portland Timbers de la MLS, donde se debe resolver qué pasa con su contrato.

Si bien el cuadro puede renovarlo automáticamente, se espera una conversación con el delantero. Pese a esto, aseguran que la U ya inició el primer acercamiento: “Empezaron a hablar de números”.

Felipe Mora es el goleador que busca la U. Foto: Ramon Monroy/Photosport

ver también ¿Viene a la U? Felipe Mora queda eliminado de los playoff de la MLS y define su futuro

¿Se acerca Felipe Mora a U de Chile?

Fue el periodista Rodrigo López, de DSports Chile, quien entregó detalles del gran refuerzo que busca Universidad de Chile, donde deja sobre la mesa el primer acercamiento por Felipe Mora.

Publicidad

Publicidad

“Entiendo que ya hay conversaciones avanzadas, empezaron a hablar de números. No digo que se vaya a concretar”, destacó Rodrigo López en “De Fútbol Se Habla Así”.

En ese sentido, asegura que el final de temporada con su club abre la puerta para que la U pueda meter presión, aunque se sabe que el Portland tiene la prioridad para una renovación.

“Él terminó su temporada en la MLS, pero el apuntado es Felipe Mora. Es el que busca la U y lo de Lucero puede nublar algunas veces el nombre, pero ese es el que se busca y por quien ya hay conversaciones”, detalló.

Publicidad

Publicidad