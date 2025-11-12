Aún falta para que comience oficialmente el mercado de fichajes en Chile, pero los clubes ya se mueven pensando en la temporada 2026. En ese contexto fue que se conoció que podría darse un verdadero Superclásico fuera de la cancha con Colo Colo y Universidad de Chile, buscando el fichaje de Juan Martín Lucero, ex atacante del cuadro albo y actualmente en el Fortaleza de Brasil.

El “9” argentino no atraviesa su mejor momento. Pese a haber marcado 11 goles en la temporada, su última conquista fue en mayo, y desde entonces vive semanas complicadas, luchando junto al ‘Leão do Pici’ por evitar el descenso a la Serie B del fútbol carioca.

Sin embargo, la historia sumó un nuevo capítulo. Desde Brasil informaron que no solo Colo Colo y la U estarían interesados en Lucero, sino que también se sumó en las últimas horas la Universidad Católica, quienes buscarían transformar la carrera por el “Gato” en una auténtica batalla entre los tres grandes del fútbol chileno.

¿Reemplazo para Zampedri? La UC se suma a la pelea por Lucero

La información la entregó este martes el periodista argentino especializado en fichajes, César Luis Merlo, quien junto al medio brasileño UOL, confirmaron que la UC sería el tercer equipo chileno interesado en fichar a Juan Martín Lucero de cara a la temporada 2026.

La información, publicada bajo el título “Tres importantes clubes chilenos han mostrado interés en Martín Lucero, de Fortaleza”, señala que los tres grandes del fútbol nacional consultaron por la situación del delantero y su disposición a regresar a Chile en el próximo mercado de pases.

Por ahora, desde la precordillera no se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Y si bien la hipotética llegada de Lucero no implicaría necesariamente la salida de Fernando Zampedri, sí podría marcar un traspaso de antorcha en la ofensiva cruzada, considerando que el actual goleador del club de ‘la franja’ tiene 37 años (en febrero cumple 38), tres más que el exdelantero de Colo Colo.

