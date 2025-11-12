Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Se enciende el mercado: Juan Martín Lucero suma tercer pretendiente en el fútbol chileno

Desde Brasil avisan que el delantero, hoy en Fortaleza, es pretendido por los tres grandes del fútbol chileno para 2026.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El ex delantero de Colo Colo se convierte en la gran obsesión del fútbol chileno para 2026.
© Getty ImagesEl ex delantero de Colo Colo se convierte en la gran obsesión del fútbol chileno para 2026.

Aún falta para que comience oficialmente el mercado de fichajes en Chile, pero los clubes ya se mueven pensando en la temporada 2026. En ese contexto fue que se conoció que podría darse un verdadero Superclásico fuera de la cancha con Colo Colo y Universidad de Chile, buscando el fichaje de Juan Martín Lucero, ex atacante del cuadro albo y actualmente en el Fortaleza de Brasil.

El “9” argentino no atraviesa su mejor momento. Pese a haber marcado 11 goles en la temporada, su última conquista fue en mayo, y desde entonces vive semanas complicadas, luchando junto al ‘Leão do Pici’ por evitar el descenso a la Serie B del fútbol carioca.

¿Colo Colo o la U? Revelan el equipo que Juan Martín Lucero quiere jugar si vuelve a Chile

ver también

¿Colo Colo o la U? Revelan el equipo que Juan Martín Lucero quiere jugar si vuelve a Chile

Sin embargo, la historia sumó un nuevo capítulo. Desde Brasil informaron que no solo Colo Colo y la U estarían interesados en Lucero, sino que también se sumó en las últimas horas la Universidad Católica, quienes buscarían transformar la carrera por el “Gato” en una auténtica batalla entre los tres grandes del fútbol chileno.

¿Reemplazo para Zampedri? La UC se suma a la pelea por Lucero

La información la entregó este martes el periodista argentino especializado en fichajes, César Luis Merlo, quien junto al medio brasileño UOL, confirmaron que la UC sería el tercer equipo chileno interesado en fichar a Juan Martín Lucero de cara a la temporada 2026.

La información, publicada bajo el título “Tres importantes clubes chilenos han mostrado interés en Martín Lucero, de Fortaleza”, señala que los tres grandes del fútbol nacional consultaron por la situación del delantero y su disposición a regresar a Chile en el próximo mercado de pases.

Por ahora, desde la precordillera no se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Y si bien la hipotética llegada de Lucero no implicaría necesariamente la salida de Fernando Zampedri, sí podría marcar un traspaso de antorcha en la ofensiva cruzada, considerando que el actual goleador del club de ‘la franja’ tiene 37 años (en febrero cumple 38), tres más que el exdelantero de Colo Colo.

Publicidad
Los tres grandes del fútbol chileno irian tras Lucero para el 2026. (Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images)

Los tres grandes del fútbol chileno irian tras Lucero para el 2026. (Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images)

Lee también
La técnica de U. de Chile para quedarse con Lucero para el 2026
U de Chile

La técnica de U. de Chile para quedarse con Lucero para el 2026

¿Lucero y uno más? Colo Colo pone sus ojos en Fortaleza para 2026
Colo Colo

¿Lucero y uno más? Colo Colo pone sus ojos en Fortaleza para 2026

¿Vuelve el Gato? El pensamiento de Juan Martín Lucero sobre Colo Colo
Colo Colo

¿Vuelve el Gato? El pensamiento de Juan Martín Lucero sobre Colo Colo

Rafael Nadal sorprende al revelar los 4 mejores tenistas de la historia
Tenis

Rafael Nadal sorprende al revelar los 4 mejores tenistas de la historia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo