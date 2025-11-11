En las últimas horas, surgió una verdadera sorpresa con el interés tanto de Colo Colo como de la Universidad de Chile por contar con Juan Martín Lucero de cara a la temporada 2026. El delantero argentino con pasado en Macul pertenece actualmente al Fortaleza de Brasil, club que atraviesa un delicado momento al borde del descenso en el Brasileirao.

El rumor no tardó en encender las redes, algunos hinchas acusan una posible “traición” del atacante si llegara a vestirse de azul, mientras que otros aseguran que el jugador preferiría regresar a terreno conocido y volver a Macul. Hasta ahora, todo eran solo rumores, pero ahora fue el turno de Gonzalo Fouillioux, quien entregó información exclusiva en el programa online “Fuerte pero al Balong”, que conduce junto a Manuel De Tezanos Pinto.

¿Colo Colo o la U? El deseo de Lucero si vuelve a Chile

El periodista y rostro de TNT Sports fue categórico al hablar sobre el posible regreso del delantero al país afirmando: “Yo tengo información de eso”, ante la sorpresa de De Tezanos agregó: “Si Lucero vuelve a Chile, quiere volver a Colo Colo, no a otro equipo” , reveló.

Sin embargo, Fouillioux también aclaró que la operación no sería sencilla porque en Colo Colo aún no hay claridad de si buscarían su regreso: “No sé si Colo Colo lo quiere, además el club ya tiene un ‘9’, que es Correa. Pero la idea de Lucero, en caso de salir de Fortaleza y considerar el fútbol chileno, es volver a Colo Colo como prioridad” , cerró el comunicador.

Los números de Juan Martín Lucero este 2025:

Juan Martín Lucero ha disputado este 2025 la increíble cantidad de 50 partidos, considerando diversos torneos como el Brasileirao, estaduales, copa de Brasil y Copa Libertadores. Convirtiendo en total 11 goles en el año, uno de ellos justamente frente a Colo Colo, en la dura derrota alba por 4-0 como visitante en la fase grupal de la Conmebol Libertadores.

Publicidad