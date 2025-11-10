Colo Colo sumó una trabajada victoria el pasado sábado ante Unión Española y sigue en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos se impusieron en el estadio Santa Laura por 2-1, con un gol en el final vía tiro libre de Tomás Alarcón, que mantuvo al Cacique en la pelea en la Liga de Primera.

Al torneo nacional se restan tres fechas para el cierre y en el estadio Monumental ya están pensando en 2026, por ende, comienzan a sonar los fichajes en un Colo Colo que necesita caras nuevas.

ver también El gol de Tomás Alarcón, 26 meses de espera de Colo Colo y el recuerdo de uno que salió muy cuestionado

Colo Colo se mete en la pelea por Juan Martín Lucero

Una información golpeó el mercado de fichajes este fin de semana, porque el nombre del ex delantero de Colo Colo Juan Martín Lucero, apareció en el radar de Universidad de Chile.

El atacante argentino fue el goleador de los albos en 2022, sin embargo, se fue por la puerta chica del Monumental tras recibir una oferta de Fortaleza. Su caso terminó en la FIFA, debido a que Blanco y Negro no lo quería dejar partir.

Juan Martín Lucero jugando contra Colo Colo en la Copa Libertadores. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

Pese a la polémica situación, Lucero vuelve a sonar en Colo Colo y así lo hizo saber el comunicador Edson Figueroa, quien vía su canal de Youtube, indicó que el goleador “está en carpeta” de cara a 2026.

Juan Martín Lucero está peleando el descenso con Fortaleza, club en el que ha jugado 50 partidos en 2026 sumando todas las competencias y marcó 11 goles.