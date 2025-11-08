Tomás Alarcón anotó el gol que le dio la victoria a Colo Colo y lo hizo desde un recurso inesperado. Un tiro libre cargado a la banda izquierda que el mediocampista albo eligió apuntar directo al arco. Eso sí, tuvo el beneficio de la barrera.

Pablo Aránguiz se abrió demasiado y dejó pasar fácilmente la pelota por el espacio que debía cubrir. Eso dificultó la reacción del portero Martín Parra, quien de todas maneras pudo haber hecho algo más con ese remate rasante del “25” colocolino.

Fue una conquista que Tomi celebró con mucho fervor. Y, sin querer, desató la salida de Miguel Ramírez en la Unión Española. Pero también le puso punto final a una espera que parecía eterna en el Cacique. El jugador surgido en las inferiores de O’Higgins cortó casi 26 meses de sequía.

Y trajo el recuerdo de un jugador que tuvo mucha influencia en Pedrero, aunque salió como uno de los más cuestionados: Leonardo Gil, el último jugador albo que había anotado un gol de tiro libre directo. El Colorado lo hizo en 2023, su última temporada en el Monumental.

El gol de tiro libre de Tomás Alarcón trae el recuerdo de uno de Leo Gil en Colo Colo

Fue demasiado tiempo para volver a ver un gol de tiro libre en Colo Colo y el ‘elegido’ para hacerlo fue Tomás Alarcón, uno que no entraba entre los candidatos para conseguirlo. No lo logró Carlos Palacios en la campaña 2024. Tampoco lo había hecho el argentino Claudio Aquino.

Su compatriota trasandino Javier Correa estuvo a punto, pero Martín Parra reaccionó bien tras el desvío en Franco Ratotti. Fue así que se llega al 14 de septiembre de 2023, fecha en que el Colorado Gil le anotó por esta vía a Deportes Copiapó en el Monumental.

Así celebró Leonardo Gil este golazo. (Javier Salvo/ Photosport).

Por cierto, el DT del Cacique, Fernando Ortiz, explicó que el tanto de Alarcón no fue preparado. “Pero sabíamos que al arquero de ellos le gusta salir a cortar centros”, blanqueó el Tano. Seguramente, un punto clave para que estuviera tan cargado hacia el sector que no tapaba la barrera.

En el caso de Gil, ese tanto fue para firmar el 1-1 ante el León de Atacama a falta de seis minutos para el final. El “5” lo festejó con todo, aunque el equipo de Gustavo Quinteros no pudo vulnerar al cuadro nortino.

